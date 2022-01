Home

Astri e Contrasti – Previsioni 2022: Cancro, Scorpione e Pesci

Astri e Contrasti

2 Gennaio 2022

Astri e Contrasti – Previsioni 2022: Cancro, Scorpione e Pesci

Astri e contrasti 2 gennaio 2022

Previsioni 2022, i Segni d’acqua

Cancro

L’anno si apre con Giove favorevole e tale resterà fino al 10 maggio. In arrivo fondi per la casa e miglioramento delle condizioni lavorative, soprattutto per chi ha a che fare con l’acqua, la casa e i lavori di cura o con bambini. Ottimismo e fiducia dopo un periodo molto duro.

Dall’11 maggio Giove passerà in Ariete e per la prima decade ci saranno ostacoli e imprevisti ma nulla di grave.

A fine ottobre Giove tornerà in Pesci con effetti molto positivi per i nati nell’ultima decade.

Saturno in Acquario non influirà sui nativi del segno.

Urano in Toro tutto l’anno sarà positivo per i nativi della seconda decade favorendo dei cambiamenti graduali che miglioreranno la vita e infonderanno ottimismo per il futuro, cosa rara nei cancerini, molto amanti del passato.

Nettuno in Pesci tutto l’anno sarà molto positivo per i nativi della terza decade. Bellissimo il periodo dal 10 al 30 aprile, ricco di fascino e dolcezza. Attrazione per il misticismo e la spiritualità.

Plutone rimane in Capricorno tutto l’anno e continua ad opporsi ai nativi della terza decade. Accettate il duro esame interiore e i nemici esteriori. Ricordate l’antico adagio “non tutto il male viene per nuocere”.

Scorpione

Giove positivo fino al 10 maggio e da fine ottobre invita all’ottimismo. Lasciate andare i freni inibitori e ricominciate a godervi la vita.

Saturno in Acquario tutto l’anno sarà ostico con i nativi della seconda e terza decade ma vi inviterà a confrontarvi con gli altri e a non chiudervi sempre in voi stessi.

Urano in Toro tutto l’anno sarà in opposizione ai nativi della seconda decade. Assecondate questa energia che porta cambiamenti nella vostra vita. Chiudervi non servirà ad evitarli ed anzi vi costringerà ad uno scontro frontale con le novità.

Lo Scorpione non ama i cambiamenti perché ha paura di perdere il controllo ma nella vita arriva il momento in cui bisogna accettare la realtà.

Nettuno in Pesci e Plutone in Capricorno tutto l’anno saranno molto positivi per i nativi della terza decade. Usate tutte le risorse per migliorare la vostra vita, soprattutto quelle misteriose e profonde. Non tutti gli Scorpioni sono maghi ma tutti gli Scorpioni sentono quello che gli altri non possono sentire. Sviluppate questi doni e non rimanete spettatori passivi.

Bellissimo il periodo dal 10 al 30 aprile.

Pesci

Giove nel segno fino al 10 maggio sarà estremamente favorevole per tutto. Da fine ottobre ritornerà in Pesci beneficiando in particolare i nativi della terza decade.

Saturno in Acquario tutto l’anno sarà ininfluente.

Urano in Toro tutto l’anno sarà favorevole per i nativi della seconda decade incoraggiandoli ad accettare in modo positivo i cambiamenti sul lavoro. Ottimo periodo anche per cambiare alimentazione verso una dieta più sana.

Nettuno in Pesci tutto l’anno sarà molto positivo per i nativi della terza decade. Molto bello il periodo dal 10 al 30 aprile. Ottimo periodo dal punto di vista finanziario ma anche per la crescita spirituale.

Attenzione a però al lungo anello di sosta di Marte in Gemelli da fine agosto. Evitate le truffe online e non esauritevi dal punto di vista nervoso.

Plutone in Capricorno tutto l’anno sarà molto favorevole per i nativi della terza decade. Aiuti segreti e dall’aldilà.

Ricordatevi che queste previsioni riguardano il solo segno solare e sono molto generiche.

Le vere previsioni sono possibili solo con una carta del cielo personalizzata con la Luna, l’ascendente e tutti i pianeti calcolati per la data e ora di nascita esatta. Ricordatevi che l’astrologia è anche molto utile per conoscere meglio noi stessi e gli altri. Conoscendoci in profondità vivremo meglio noi stessi e avremo migliori rapporti con gli altri.

Prossimo appuntamento per domenica 9 quando faremo le previsioni per i segni di fuoco e i segni d’aria.

Buon 2022 e che le stelle siano con noi!

La rubrica Astri e Contrasti è a cura di Andrea Raiano astrologo evolutivo, karmico e tradizionale

Per contattare Andrea Raiano: andrearaiano@yahoo.it

