Astri e Contrasti – Previsioni 2022: Toro, Vergine e Capricorno

Astri e Contrasti

26 Dicembre 2021

Astri e Contrasti – Previsioni 2022: Toro, Vergine e Capricorno

26 dicembre 2021

Previsioni 2022

Con questa domenica inizia un ciclo di previsioni per l’anno che verrà.

Partiamo dai segni di terra per proseguire domenica 2 (luna nuova) con i segni d’acqua e domenica 9 con i segni d’aria e di fuoco.

Un chiarimento. Le previsioni si riferiscono al segno in cui ognuno di noi ha il Sole e sono molto generiche. Possiamo definirle un rito collettivo e un simpatico gioco di società.

Le vere previsioni sono quelle che si fanno ad una singola persona con la sua carta del cielo che si ottiene con la città, la data e l’ora di nascita precisa. Previsioni basate sulla posizione esatta della Luna, dell’ascendente e di tutti i pianeti e delle altre case.

Ma ora godiamoci le previsioni per il 2022 partendo dai:

Segni di terra

Il segno del Toro 2022

Anno importantissimo per la presenza di Urano e Nodo nord tutto l’anno.

Giove in Pesci fino al 10 maggio e da fine ottobre darà fiato e aiuto morale e finanziario nelle numerose lotte e nei grandi cambiamenti in atto, soprattutto per in nati nella terza decade.

Saturno in Acquario tutto l’anno crea situazioni di stress soprattutto nella vita sociale con l’aumento del lavoro in smart working e la diminuzione degli incontri in presenza per i nati nella seconda e terza decade.

Urano in Toro tutto l’anno sarà particolarmente assillante per i nativi della seconda decade. Occorre cambiare molte cose sul lavoro anche contro la nostra volontà. Il Toro è molto conservatore e non ama i cambiamenti.

Nettuno e Plutone in Pesci e Capricorno tutto l’anno saranno particolarmente favorevoli per i nativi della terza decade che è la più favorita nel 2022. Disponibilità di liquidi. Favorite le attività che hanno a che fare con il mare e i preziosi.

Attenzione ai colpi di testa a marzo aprile e luglio agosto quando Marte transiterà in Acquario e poi in Toro, soprattutto nei primi 10 giorni di aprile e nei 10 giorni fra la fine di luglio e l’inizio di agosto.

Il segno della Vergine 2022

Giove in Pesci fino a metà maggio e dalla fine di ottobre movimenterà l’anno con imprevisti e belle sorprese.

Occhio alle spese eccessive soprattutto per i nativi della terza decade alla fine dell’anno quando Nettuno e Giove saranno insieme all’opposizione.

Saturno in Acquario non influirà sulle sorti del segno.

Urano in Toro tutto l’anno favorirà i cambiamenti sul lavoro soprattutto per i nativi della seconda decade.

Plutone in Capricorno tutto l’anno sarà favorevole per i nativi della terza decade e li protegge da eccessi con una condotta prudente e lungimirante e qualche aiutino dall’aldilà.

Attenzione al lungo anello di sosta di Marte in Gemelli da fine agosto. Occhio agli acquisti online e alle truffe. Rischio di esaurimento nervoso.

Il segno del Capricorno 2022

Anno molto positivo fino a metà maggio e da fine ottobre con Giove che aiuta a rilassarsi un po’ dopo tanta tensione.

Da metà maggio a fine ottobre Giove entrerà in Ariete creando non pochi imprevisti per i nativi della prima decade soprattutto negli ultimi giorni di maggio e i primi di giugno quando anche Marte sarà in Ariete.

Saturno in Acquario non influirà sulle sorti del segno.

Urano in Toro tutto l’anno sarà favorevole ai nativi della seconda decade aiutandoli sui cambiamenti lavorativi imposti dal periodo.

Nettuno e Plutone saranno favorevoli per i nativi della terza decade aiutandoli ad aprirsi anche alle energie misteriose. Sappiamo infatti che il Capricorno, governato da Saturno, è il segno più incline alla materia e molto scettico rispetto a ciò che va oltre i cinque sensi.

Buon 2022 e che le stelle siano con voi!

La rubrica Astri e Contrasti è a cura di Andrea Raiano astrologo evolutivo, karmico e tradizionale

Per contattare Andrea Raiano: andrearaiano@yahoo.it

