Cronaca

9 Ottobre 2022

Ata-Pc e Alca alla Terrazza per l’azione dei cani e l’appello al sindaco (Video)

Livorno 9 ottobre 2022 – Ata-Pc e Alca alla Terrazza per l’azione dei cani e l’appello al sindaco (Video)

I cani non si comprano, si adottano, è questo il motto di Ata-Pc e Alca (due associazioni animaliste) che continuano la loro opera per l’adozione dei cani del canile municipale e non

Alla Terrazza Mascagni hanno presentato Charly e Luna, una coppia di cani meticci di due anni da adottare insieme.

I due animali per il loro affiatamento ed il fatto di essere i genitori degli splendidi cuccioli dati in adozione un mese fa, soffrirebbero troppo, per questo ci sarebbe bisogno di una famiglia che gli adotti tutti e due.

Per qualsiasi info sui cani telefonare a Giovanna Giusti tel 370 3640233 oppure a me Simona Bertotto tel 331 3101075

