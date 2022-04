Home

Autobus: Pasqua, 25 aprile e 1° maggio ecco cosa cambia

15 Aprile 2022

Livorno, 15 aprile 2022

Con le vacanze pasquali, la chiusura delle scuole e le festività di 25 aprile e 1° maggio, il servizio di Autolinee Toscane cambia, viene rimodulato e ridotto.

Il giorno di Pasqua (domenica 17 aprile) e domenica 1° maggio il servizio verrà sospeso in alcune città e sensibilmente ridotto in altre zone, dove saranno garantite solo alcune corse in determinate fasce orarie. Nei giorni feriali in cui le scuole saranno chiuse (14, 15, 16 e 19 aprile) verrà applicato il servizio non scolastico, mentre lunedì 25 aprile i bus seguiranno l’orario festivo in ogni area. Esclusi i giorni indicati, il servizio sarà regolare come programmato, sia per i feriali che per i festivi.

Autolinee Toscane consiglia ai passeggeri di verificare con anticipo gli orari e i servizi in vigore in questi giorni di festività, consultando la pagina Orari del sito at-bus.it.

In particolare, si riportano alcuni dettagli per i giorni di Pasqua e 1° Maggio.

Pasqua (domenica 17 aprile 2022)

Dipartimento Nord

Il servizio sarà sospeso nei territori di Livorno, Lucca, Pontedera, Volterra e Massa Carrara.

A Pisa, per il servizio urbano saranno garantite corse dalle 8 alle 13.30 e dalle 15.30 alle 20. Il servizio extraurbano sarà sospeso eccetto le linee 010, 190, 876, 880. Le linee 010 e 190 prevedono la soppressione delle corse fino alle 8, e poi dalle 13 alle 15.30 e dopo le 21.

All’Isola d’Elba ci sarà il servizio festivo.

Dipartimento Centro

Il servizio sarà sospeso nei territori di Prato e Empoli.

A Firenze urbano e periferico (ex-Li-nea) il servizio sarà garantito fino alle 12, mentre il servizio extraurbano sarà sospeso ad eccezione di alcune linee che collegano il Valdarno con l’Ospedale di Careggi.

A Pistoia, Pescia e Montecatini circoleranno solamente alcune corse della linea H che collegano con l’Ospedale cittadino dalle 6:30 alle 9:53, dalle 12:39 fino alle 15:13 e dalle 17:19 alle 19:53, con frequenza di una corsa ogni 20 minuti.

Dipartimento Sud

A Siena (linee s1, s2, s3, s5, s6, s9, s10, s18, s19, s30, s33, s34, s35, s36, s52 e s54) Poggibonsi (linea 305), Colle di Val d’Elsa (linea 201) e San Gimignano (linee SG1 e SG2) il servizio urbano seguirà l’orario ridotto: saranno garantiti collegamenti solo delle linee indicate. Il servizio extraurbano sarà sospeso, eccetto alcune corse della linea 130 Colle Val d’Elsa-Poggibonsi-San Gimignano e viceversa. Negli altri comuni della provincia di Siena (Chiusi e Chianciano Terme) il servizio urbano sarà sospeso per il giorno di Pasqua, eccetto Montepulciano dove sarà seguito l’orario festivo.

Ad Arezzo il servizio urbano seguirà l’orario festivo e sarà sospeso solo nella fascia oraria tra le 12 e 16. Il servizio extraurbano sarà integralmente sospeso.

A Grosseto il servizio urbano ed extraurbano seguirà l’orario festivo ridotto.

A Monte Argentario e Orbetello il servizio urbano seguirà l’orario festivo ridotto.

A Follonica e Massa Marittima il servizio urbano sarà sospeso.

A Piombino il servizio urbano ed extraurbano seguirà l’orario festivo.

Domenica 1° Maggio

Dipartimento Nord

Il servizio sarà sospeso nei territori di Livorno, Lucca, Pontedera, Massa Carrara, Volterra e Pisa extraurbano.

A Pisa saranno garantite corse (come servizio festivo) delle linee urbane 010, 020, 070, 071, 080, 081, 110, 120, 140, 150, 160, 190, 875.

L’Isola d’Elba avrà un servizio festivo.

Dipartimento Centro

Il servizio sarà sospeso nei territori di Prato e Empoli.

A Firenze urbano ci sarà l’orario festivo, mentre il servizio extraurbano sarà sospeso ad eccezione di alcune linee che collegano il Valdarno con l’Ospedale di Careggi.

A Pistoia, Pescia e Montecatini circoleranno solamente alcune corse della linea H che collegano con l’Ospedale cittadino dalle 6:30 alle 9:53, dalle 12:39 fino alle 15:13 e dalle 17:19 alle 19:53, con frequenza di una corsa ogni 20 minuti.

Dipartimento Sud

A Siena il servizio urbano seguirà l’orario festivo ridotto (disponibili servizi delle linee urbane s1, s2, s3, s5, s6, s10, s19, s52 e s54). Il servizio extraurbano sarà sospeso, fatta eccezione per alcune corse della linea 131 (ordinarie e rapide). A Poggibonsi e Colle Val d’Elsa il servizio urbano sarà sospeso. A San Gimignano saranno disponibili i servizi delle linee urbane SG1 e SG2. Negli altri comuni della provincia di Siena, ovvero Chiusi, Chianciano Terme e Montepulciano, il servizio urbano ed extraurbano sarà sospeso.

A Grosseto il servizio urbano ed extraurbano seguirà l’orario festivo.

Ad Arezzo il servizio urbano seguirà l’orario festivo e sarà sospeso nella fascia oraria tra le 12 e le 16. Il servizio extraurbano seguirà l’orario festivo.

A Piombino il servizio urbano sarà sospeso mentre quello extraurbano seguirà l’orario festivo ridotto come da orari indicati in palina.

