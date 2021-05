Home

Cronaca

AVR e internalizzazione del servizio, USB: “Ci siamo battuti in solitaria per questo risultato”

Cronaca

3 Maggio 2021

AVR e internalizzazione del servizio, USB: “Ci siamo battuti in solitaria per questo risultato”

Livorno 3 maggio 2021

Era il settembre del 2019 quando USB avviava le procedure di raffreddamento per uno sciopero all’interno di AVR, società di igiene ambientale in appalto ad Aamps.

Da quella data la nostra organizzazione sindacale si è battuta, in solitaria, per ottenere l’internalizzazione del servizio, la stabilizzazione dei precari e il pagamento delle spettanze mancanti.

Oggi l’assessore al lavoro Simoncini ha annunciato la volontà dell’amministrazione di procedere in questo senso internalizzando il servizio al termine dell’appalto.

Lo ha fatto dopo un incontro sindacale in Comune cercando di “tirare la volata” ad alcuni sindacati che non hanno mai nè chiesto nè tantomeno combattuto per ottenere questo risultato.

Non possiamo certo dimenticare le assemblee sindacali in azienda quando i loro segretari, dopo l’internalizzazione sel servizio nella città di Pisa, continuavano a dichiarare di fronte ai lavoratori che tale operazione era impossibile e sbagliata

Ma oggi non è il momento della polemica, è il momento di difendere un risultato cercando di farlo diventare una realtà e non solo una dichiarazione di intenti.

Ancora da capire le modalità di questa internalizzazione e il piano industriale di Aamps in questo senso.

E ancora da capire quale sarà il futuro dei lavoratori licenziati in AVR a causa delle loro battaglie sindacali e le denunce sulla violazioni nei protocolli di sicurezza.

Lavoratori mai sostenuti dal nostro Comune nonostante la palese discriminazione.

Nei prossimi giorni USB incontrerà gli Assessori competenti e i vertici delle aziende interessate.

Anche in questo caso il maldestro tentativo di eslcudere la nostra sigla sindacale dalle trattative (sigla che è diventata ufficialmente la seconda per numero di iscritti all’interno di Aaamps non è andato in porto.

USB continuerà a combattere per i diritti di tutti i lavoratori del settore, per la trasparenza e per un servizio pubblico di qualità.

CONDIVIDI SUBITO!

0



Linkedin