Home

Cronaca

Avvistati resti umani in mare al Boccale, intervengono la Capitaneria e i vigili del fuoco

Cronaca

11 Settembre 2021

Avvistati resti umani in mare al Boccale, intervengono la Capitaneria e i vigili del fuoco

Livorno 11 settembre 2021

Intorno alle ore 12.00 circa sono stati segnalati da alcuni bagnanti dei resti umani in mare a pochi metri da Punta Gallina Loc. Boccale a Livorno.

E’ stato disposto ed effettuato un Intervento congiunto in collaborazione tra la Capitaneria di Porto, il Nucleo Nautico VF, e una squadra VF di terra di Livorno, con in aggiunta il personale dei Sommozzatori del nucleo di Firenze per l’effettuazione del recupero

Notizia in aggiornamento

CONDIVIDI SUBITO!

0



Linkedin