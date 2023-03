Baket, la Pielle alla prova Varese con un D’Ercole in più

Home

4 Marzo 2023

Livorno 4 febbraio 2023

Dopo la convincente (e fondamentale) vittoria di Casale Monferrato, la UNICUSANO PIELLE LIVORNO torna a giocare davanti al proprio pubblico, forte dell’innesto di Lorenzo D’Ercole: avversario di turno Varese Basketball, penultima forza del girone ma non per questo avversario da sottovalutare, anzi.

Non inganni la classifica, perché la squadra di coach Donati è sì giovanissima, ma anche farcita di talento in ogni zona del campo, a cominciare dalla verve del playmaker Zhao e dalla fisicità di Virginio (neo convocato in nazionale Under 20). Sotto le plance l’unico senior del roster, il 41enne

Marco Allegretti, dato che Blair (figlio di Joseph) è un senior per regolamento, ma pur

sempre un 2000. A completare il quadro, una fitta di schiera di sontuosi prospetti pronti a

tutto per di sgambettare la capolista.

Massima attenzione, dunque. Dal momento che Varese scenderà a Livorno senza niente

da perdere e con la testa sgombra. Basti vedere le trappole in cui, due settimane fa, quasi

quasi cade Piombino.

