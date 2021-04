Home

Cronaca

Bar e ristoranti, dal 26 aprile il ritorno anche alle cene

Cronaca

16 Aprile 2021

Bar e ristoranti, dal 26 aprile il ritorno anche alle cene

Livorno 17 aprile 2021

L’italia riparte, dopo la conferenza stampa del 16 aprile di Mario Draghi e del ministro Roberto Speranza, ecco cosa cambia

Bar e ristoranti, il piacere di essere serviti al tavolo a pranzo e cena

L’attività dei bar e dei ristoranti dal 26 aprile non sarà più limitata alle consegne a domicilio e all’asporto se si trovano in zona gialla

In zona gialla potranno lavorare all’aperto ed anche di sera. Al chiuso invece, per ora non potranno ancora lavorare

Il governo ha ipotizzato per i risoranti al chiuso la riapertura al 1° giugno in base all’andamento dell’epidemia.

Per i locali al chiuso devono essere rispettate le regole anti contagio della distanza.

Mentre per i tavoli all’aperto la distanza è di un metro, al chiuso questa raddoppia.

La distanza di due metri al chiuso potrà essere ridotta solo con l’utilizzo di barriere fisiche di separazione

I quattro step della ripartenza dell’Italia

CONDIVIDI SUBITO!

0



Linkedin

Correlati