Basket

28 Ottobre 2023

Livorno 28 ottobre 2023 – Basket, a Livorno arriva Rieti, la Libertas vuole invertire la rotta delle sconfitte

Dopo tre sconfitte consecutive – di cui due casalinghe – la Libertas vuole invertire la rotta.

Per farlo deve sbarazzarsi di NPC Rieti, avversario in rottura prolungata, visto che non vince dalla prima giornata quando si sconfisse la Pielle.

Da allora i Sabini hanno perso con Herons Montecatini, Omegna, Desio e Avellino: squadre di prima fascia che possono giustificare la frenata dei blugranata che comunque restano avversari temibili.

Le loro caratteristiche, infatti (squadra da corsa e con lunghi atipici) ricordano vagamente quelle di Desio e Crema che in successione hanno espugnato il PalaMacchia nel mese di ottobre.

Insomma: neanche questa sarà una passeggiata. La Libertas ritroverà – da avversario – Pietro Agostini, ala forte che l’anno scorso ha indossato la casacca amaranto da fine febbraio fino al termine della stagione.

Per il ‘Vichingo’, una presenza all’ultima giornata della stagione regolare sul campo di San Giorgio su Legnano.

Palla a due alle 18 al PalaMacchia. Arbitri Di Franco di Bergamo e Castellano di Legnano

