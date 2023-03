Home

Basket Libertas, rinforzate i canestri: è arrivato Pietro Agostini

4 Marzo 2023

Livorno 4 marzo 2023 – Il giocatore che mancava e un fuoriclasse che darà grandi soddisfazioni: in casa Maurelli Libertas è finalmente arrivato Pietro Agostini.

Classe ’99, 102 chili per due metri/06 ed un curriculum eccezionale:

esperienza nel basket americano, campione italiano 3 contro 3 Fip e micidiale tiratore da tre punti.

In attesa di vederlo dal vivo al PalaMacchia, su Facebook c’è un video girato a Cesena nel 2021 che è tutto un programma: canestro in sospensione nel pitturato e poi micidiale schiacciata in rincorsa.

Alla prima uscita ufficiale davanti a delegazione di tifosi e stampa – in occasione della presentazione del nuovo sponsor Libertas, Rete Aste – Pietro Agostini si svela per quello che non sembrebbe dal suo curriculum sportivo.

Pietro racconta infatti la sua volontà di fermarsi a lungo in un posto, che la scelta di Livorno è il frutto di una scelta ragionata e il suo amore nei confronti del mare.

Il vento labronico non sarà fresco come quello della sua Trieste, ma il mare e le prospettive di carriera che può trovare qui lo hanno convinto ad accettare l’invito della Libertas.

La società labronica del resto si ricorda bene di lui, quando due anni fa, da under, rifilò tre triple che contribuirono alla sconfitta della Libertas che arrivava da 10 vittorie consecutive.

Saranno proprio l’energia del tre contro tre, la capacità di aprire il campo, la versatilità di poter giocare da ala grande e centro ad allungare la panchina di coach Andreazza in un calendario che vedrà presto partite ogni tre giorni.

Ciò anche con l’opportunità di crescere professionalmente grazie all’esperienza di giocatori come Fantoni.

Pietro Agostini è stato presentato nella sede di Rete Aste dal presidente Consigli, dal DS Gianluca Mannucchi e dal GM Dino Seghetti.

Un rappresentante della Fondazione Libertas Livorno 1947 ha poi consegnato un pallone firmato all’AD di Rete Aste, Gianluca Montanini.