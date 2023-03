Home

Basket, Rete Aste nuovo sponsor di Maurelli Libertas

4 Marzo 2023

Livorno, 04 marzo 2023 – Nuovo prestigioso sponsor per la Maurelli Libertas. Il gruppo Rete Aste entra a far parte delle aziende che supportano il basket livornese.

La nuova collaborazione è stata ufficializzata in occasione della presentazione di Pietro Agostini.

Rete Aste è un network che riunisce società che gestiscono servizi on-line relativi alle vendite, dalle giudiziarie alle private.

Con sede a Livorno sugli scali d’Azeglio (ma anche in via Roma e via delle Grazie), le società – pur avendo tenuto sempre un basso profilo – sono tra i principali datori di lavoro della città, con oltre duecento dipendenti solo a Livorno, molti dei quali donne e madri.

Il percorso di Rete Aste ha avuto inizio nel mondo giudiziario con l’idea, nata nel lontano 1995, di pubblicare su Internet le vendite giudiziarie, allo scopo di portarle a conoscenza di un pubblico più vasto di quello fino ad allora in grado di accedere a tali informazioni.

Fu così creata la prima infrastruttura tecnica operativa che sfruttando Internet consentì, in data 12 dicembre 1995, la pubblicazione della prima procedura online. Due anni dopo nacque astegiudiziarie.it, il primo portale in Italia dedicato alla divulgazione della pubblicità legale online, specializzato nella pubblicazione di vendite giudiziarie.

Grazie a quell’idea, rivelatasi vincente, il pubblico iniziò ad approcciarsi al mondo delle aste, sino ad allora rimasto scarsamente accessibile.

Un metodo che ha aumentato la platea dei compratori, portando più valore aggiunto nelle vendite, a vantaggio dei creditori ma anche dei debitori.

Ancora oggi, il portale astegiudiziarie.it è il punto di riferimento del settore, primo per visibilità sui motori di ricerca, con oltre due milioni di vendite pubblicate.

Negli anni sono poi nati www.procedure.it, astetelematiche.it e astetraprivati.it.

Aste tra Privati è un nuovo servizio che consente di vendere e acquistare immobili residenziali, commerciali, industriali con un innovativo metodo di aste online.

A ricevere il pallone firmato dai giocatori della Libertas c’era l’amministratore delegato di Rete Aste, Gianluca Montanini.