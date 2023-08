Home

Sport

Basket

Basket Pielle, ecco i nuovi 5 giocatori per un campionato di vertice

Basket

24 Agosto 2023

Basket Pielle, ecco i nuovi 5 giocatori per un campionato di vertice

Prossimi appuntamenti: dal 28 il via agli abbonamenti e il 30 amichevole a porte aperte. Il 4 settembre in Fortezza Nuova (con la musica dello Zerbo) ci sarà la premiazione del concorso estivo

Livorno, 24 agosto 2023 – Secondo round di presentazioni in casa Pielle, dopo quello dei confermati dello scorso anno. La società, rappresentata da Francesco Farneti, Gianluca Petronio e Marco Cardani ha introdotto a stampa e tifosi cinque preziosi inserimenti che lasciano assolutamente ben sperare in un campionato di vertice.

Si tratta di Giorgio Manna, Massimiliano Ferraro, Giordano Pagani, Matteo Laganà e Mateo Chiarini; ciascuno con precise caratteristiche volte a integrare gli elementi già presenti nel roster biancoblu.

La campagna acquisti – ha spiegato il dg Petronio dopo l’introduzione del presidente Farneti – è partita un po’ in ritardo anche alla luce dei movimenti di giocatori che si sono spostati (verso e da) la Serie A2. Ad influenzare la scelta definitiva dei nomi è stata la presenza di Lo Biondo, il cui eventuale trasferimento altrove sarebbe andato a cambiare alcuni equilibri in campo. Arrivato dunque l’ok dell’ala classe 1998 la società ha chiuso la campagna acquisti, cercando comunque di scegliere giocatori ben conosciuti dallo staff.

Primo acquisto presentato è stato Giorgio Manna. Proveniente da Langhe Roero, Manna è un under (198 cm/ 2004) interessantissimo, che viene dalle giovanili della Fortitudo Bologna. Per lui c’è un contratto pluriennale con l’obbiettivo di crescere sportivamente e aumentare il minutaggio.

Massimiliano Ferraro, definito affettuosamente da Petronio come “terribilmente tatuato” era stato pensato come possibile sostituto di Lo Biondo. Per lui (198 cm, 1998) ottime indicazioni da Jesi dove è stato anche capitano. Ottimo tiratore da tre, ha le capacità di aprire il campo e scombinare gli schemi difensivi delle avversarie.

Ecco poi Giordano Pagani, destinato a prendere il ruolo che è stato di Giovanni Lenti, adesso a Mestre. Giordano (205 cm, 1998) è stata “la prima scelta nostra e di molti” “Uno grosso grosso e dominante sotto canestro” e vanta esperienza in A2 e nella fortissima Rieti (B); era già stato allenato a Bernareggio da coach Cardani che lo ha chiamato direttamente.

Matteo Laganà, classe 2000 ma grande esperienza: “Piacere vedere uno così esperto a scapito carta di identità“. Era una delle prime scelte ma è stato uno degli ultimi a essere contrattualizzato per questioni burocratiche a Capo d’Orlando. Lo staff della Pielle lo ha scelto per la “gran classe, il gran tiro, la leadership in campo e l’esperienza di gioco con stranieri“.

Ed eccoci allo straniero, acclamatissimo fin dal suo arrivo. Mateo Chiarini ha un curriculum di tutto rispetto: campione d’Argentina e giocatore della Nazionale: uno straniero ricercatissimo che la dirigenza Pielle è riuscito a strappare da destinazioni spagnole e far convergere non senza difficoltà a Livorno.

In Chiarini i biancoblu hanno trovato uno scorer, leader emotivo del gruppo, grande passatore, dal forte atletismo e d’esperienza. Il campionato argentino è estremamente fisico, quindi Chiarini è già abituato a contatti sporchi e combattere. “Mi hanno accolto in maniera impressionante e mi hanno fatto subito sentire a casa. I fan in Argentina sono come voi“. Parole tradotte dalla sua fidanzata. Per lui al momento l’obiettivo sarà migliorare la padronanza della lingua italiana.

Da tutti e cinque giocatori sono arrivate parole molto affettuose per la piazza sportiva livornese e la tifoseria piellina, che ha risposto anche sul posto dedicando loro qualche coro. L’immagine nei loro occhi è quella del PalaModigliani pieno fino all’orlo per il derby, scena che vivranno in prima persona il prossimo 9 settembre per la prima giornata di supercoppa.

Prossimi appuntamenti: dal 28 il via agli abbonamenti e il 30 amichevole a porte aperte. Il 4 settembre in Fortezza Nuova (con la musica dello Zerbo) ci sarà la premiazione del concorso estivo. In palio la tessera abbonamento n.1, da quest’anno in versione plastificata.

Qui di seguito alcuni video della presentazione:

Pielle: presentazione nuovi giocatori, parlano Petronio e Cardani





CONDIVIDI SUBITO!

0



Linkedin