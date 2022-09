Home

Basket Pielle: nuove maglie, club per gli sponsor e un campo “dove poter scegliere gli orari”

29 Settembre 2022

Livorno, 29 settembre 2022 – L’occasione era quella della presentazione delle nuove maglie agli sponsor in casa di un partner importante come Hotel Palazzo/Uappala,

ma la volontà è stata di incontrare e ringraziare pubblicamente tutti coloro che l’hanno sostenuta economicamente.

A fare gli onori di casa il management della Pielle, in primis Roberto Creati e il super manager (DS) Beppe Dellanoce, accompagnati da Francesco Farneti e i due allenatori delle prime squadre maschile e femminile, Cardani e Castiglione. Tra i presenti anche Mirco Pejani, il sindaco di Fauglia Lenzi (assente quello di Livorno Salvetti) e il delegato Coni Gianni Giannone.

Da Creati subito un messaggio identitario e programmatico:

“Il nostro è un percorso iniziato negli anni Sessanta ma ripartito nel 2017”. E se da una parte non nasconde il fatto che senza capitale si può fare ben poco,

dall’altra rivendica comunque il fatto che il budget raccolto è stato investito in tutti i settori societari, e non solo sulla prima squadra maschile:

“Se lo avessimo fatto, avremmo potuto fare qualcosa di più, ma noi non lavoriamo così”.

Una rivendicazione confermata anche dal resto del management, che sottolinea come la Pielle sia “la squadra più completa perché copre maschile e femminile di prima squadra, giovanile e minibasket”. “Senza settore giovanile – inoltre – non c’è futuro e si fanno squadre monche”.

Motivo di orgoglio, sottolinea il DS Dellanoce anche il fatto che alcuni sponsor abbiano espressamente richiesto di comparire solo sulle maglie delle giovanili: una conferma del bel lavoro svolto alla base.

Da Francesco Farneti, titolare della omonima farmacia in viale Carducci, un appello ad arricchire – sostenendola economicamente – sempre di più la Maglia, nella speranza che sempre più imprenditori aderiscano al progetto Pielle.

Un progetto, quello dello sviluppo della società, che quest’anno verrà potenziato con una sorta di club per far incontrare gli sponsor e creare sinergie. Sarà, come spiega Dellanoce a domanda precisa, qualcosa di esterno alla partita senza “Spizzichi e bocconi” ma “un momento di riflessione per conoscersi”.

Oggi, nel nuovo impianto di Fauglia, saranno montati i canestri, rendendolo così di fatto utilizzabile per il basket.

La Pielle – ha spiegato la dirigenza – avrà così “il suo spazio e la sua casa”, mentre sul territorio di Fauglia si avvieranno insieme alla locale Polisportiva sinergie per sviluppare il minibasket, magari attirando altri sponsor di attività vicine.

Per quanto co-gestrice della nuova struttura, la Pielle comunque non si trasferirà nel piccolo Comune pisano e gran parte delle attività continueranno ad essere svolte a Livorno;

“ma – spiegano – avremo un campo sul quale poter scegliere gli orari di allenamento”.

Soddisfazione infine dagli allenatori e dal coach della prima squadra maschile Cardani: “Ho avuto un’ottima impressione: sotto molti aspetti organizzativi mi sento in A2”.