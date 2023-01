Home

26 Gennaio 2023

“Beffa” rivalutazioni pensioni e perdita invalidità, l’Onorevole Tenerini (FI) ottiene l’impegno del Sottosegretario Durigon

Livorno 26 gennaio 2023

Pensioni di invalidità: Tenerini (FI) chiede l’intervento del Governo

Il 23 gennaio scrivevamo un articolo “La beffa” della pensione Inps rivalutata all’inflazione, per 123,17€ ne perde 3500 di invalidità. Nell’articolo un cittadino livornese titolare di pensione di invalidità ci segnalava uno strano caso che riassumiamo brevemente.

Per avere la pensione di invalidità oltre alla pensione normale non devi superare il tetto massimo di € 17050,49 lordi. (Questo nel 2022) Il pensionato livornese titolare di pensione di invalidità rientrava in questa soglia e per tutto il 2022 ha ricevuto quello che gli spettava.

L’amara sorpresa è arrivata a gennaio del 2023 quando con la rivalutazione della pensione. Mentre la pensione è stata rivalutata al 7,3% il tetto massimo di 17050,49 euro lordi annui è stato rivalutato del 5,1%.

La soglia rivalutata il 2,2% in meno dell’aumento Istat della pensione ha fatto si che per pochi euro il pensionato livornese (come moltissimi altri italiani) perdesse la sua pensione di invalidità. Se l’Inps avesse rivalutato la soglia del tetto massimo al 7,3% (quanto l’inflazione) sarebbe rimasto tutto uguale.

L’onorevole Chiara Tenerini, sensibile a queste tematiche e portavoce di tutti i livornesi in qualità di parlamentare eletta sul territorio si è messa subito in moto ottenendo dal Sottosegretario Durigon l’impegno a nome del Governo a prestare alla questione la massima attenzione ed a sottoporla al tavolo tecnico sulle pensioni attualmente in corso

L’onorevole Chiara Tenerini (Forza Italia) dichiara:

Con gli aumenti pensionistici determinati dalla rivalutazione alcuni invalidi rischiano di perdere la pensione di invalidità. Urgente un intervento del Governo.

“Gli aumenti pensionistici del 7,3% in vigore dal 2023, rischiano di far perdere il diritto alla pensione di invalidità ad una parte di cittadini fragili, invalidi anche al 100%”.

Lo dichiara la deputata di FI Chiara Tenerini in un’interrogazione parlamentare discussa ieri in Commissione Lavoro alla Camera.

“L’incremento del 7,3% delle pensioni da lavoro, infatti, non è stato bilanciato da un pari incremento del livello di reddito oltre il quale si perde il diritto alla pensione di invalidità”.

“Ciò ha fatto si che a fronte di un aumento sulla pensione da lavoro di alcune centinaia di euro alcuni cittadini perderanno il diritto al sussidio di invalidità, di entità maggiore”.

E inoltre “Ringrazio il Sottosegretario Durigon che ieri, a nome del Governo, si è impegnato a prestare alla questione la massima attenzione ed a sottoporla al tavolo tecnico sulle pensioni attualmente in corso”.

Infine “sarà mia cura monitorare attentamente affinchè una quota di cittadini fragili non perda un sussidio vitale per l’accesso alle cure ed ai farmaci”.

