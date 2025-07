Home

Cronaca

Boicottaggio prodotti israeliani,” FarmaLi come Crom: Livorno segua l’esempio di Rosignano”

Cronaca

29 Luglio 2025

Boicottaggio prodotti israeliani,” FarmaLi come Crom: Livorno segua l’esempio di Rosignano”

"La città ha già parlato con una voce forte il giorno della mozione, ma ora serve continuità"

Livorno 29 luglio 2025 Boicottaggio prodotti israeliani,” FarmaLi come Crom: Livorno segua l’esempio di Rosignano”

LETTERA APERTA AL SINDACO DI LIVORNO: “DAI PRINCIPI AGLI ATTI CONCRETI, ANCHE FARMA.LI FACCIA LA SUA PARTE”

Gentilissimo Sindaco Luca Salvetti,

sono un cittadino livornese che, come molti, ha accolto con soddisfazione l’approvazione, lo scorso 8 luglio, della mozione presentata in Consiglio Comunale dal Movimento 5 Stelle contro i crimini perpetrati dal governo israeliano ai danni della popolazione palestinese.

Una mozione coraggiosa, chiara, che ha tracciato una direzione netta sul piano istituzionale e politico, chiedendo lo stop ai rapporti con lo Stato di Israele fino al ripristino del diritto internazionale.

Tuttavia, come spesso accade in politica, il valore delle parole si misura sulla concretezza degli atti che ne derivano. In questo senso, la scelta fatta dal Comune di Rosignano Marittimo rappresenta un esempio da seguire.

Proprio ieri, 28 luglio, la Giunta di Rosignano ha approvato una delibera che va oltre la dichiarazione d’intenti: ha dato indicazione alla società Crom Srl – partecipata pubblica attiva nel settore delle farmacie – di sospendere gli acquisti di farmaci, parafarmaci e cosmetici israeliani, a meno che non si tratti di principi attivi non disponibili altrove. Un passo concreto, coerente con quanto stabilito anche dal Consiglio regionale della Toscana.

Se i tre piccoli Comuni acquistano prodotti con Crom da aziende Israeliane, mi immagino che anche FamaLi faccia la stessa cosa.

Peranto nel caso di acquisti da aziende Israeliane, Livorno non può restare indietro.

La città ha già parlato con una voce forte il giorno della mozione, ma ora serve continuità.

Per questo motivo, come cittadino, le chiedo se non sia il caso di seguire l’esempio dei Comuni di Rosignano, Castellina Marittima e Montescudaio, dando indicazione a Farma.Li – la società che gestisce le farmacie comunali di Livorno – di aderire a una linea di boicottaggio economico verso le aziende israeliane, nel rispetto delle stesse eccezioni previste a tutela della salute pubblica.

Non si tratta di una provocazione, né di una semplificazione. Si tratta piuttosto di dare gambe alle parole, trasformare l’indignazione in azione e fare in modo che il nome di Livorno; città medaglia d’oro della Resistenza e baluardo di giustizia sociale, sia accompagnato anche oggi da gesti di coraggio civile.

Con rispetto, un cittadino livornese

Boicottaggio prodotti israeliani,” FarmaLi come Crom: Livorno segua l’esempio di Rosignano”