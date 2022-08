Home

Bomba carta in via Giordano Bruno, la tensione non si placa. Avvertimento ai residenti?

25 Agosto 2022

Livorno 24 agosto 2022 – Bomba carta in via Giordano Bruno, la tensione non si placa. Avvertimento ai residenti?

Dopo una vita di spaccio, delinquenza, e occupazioni, negli ultimi tre giorni la tensione in via Giordano Bruno non accenna a diminuire

Tre giorni fa, la caduta mortale dal 4° piano di Denny a soli 29 anni, ieri nello stesso condominio sono andati a fuoco un camper abbandonato ed un’auto, oggi invece intorno alle ore 21. 30 un forte boato ha scosso l’intero quartiere. Dopo il boato i residenti, impauriti e arrabbiati, sono scesi in strada.

Sembra da alcune testimonianze che mentre alcuni residenti stavano parlando tra loro, gli sia stata lanciata una bomba carta.

Anche se è ancora ignoto il motivo del gesto e chi lo ha commesso, la tensione è altissima; già i residenti pretendevano la sicurezza con lo sgombero di spacciatori e abusivi dalla zona e qualcheduno a parole, sicuramente per esasperazione diceva.. “o gli sgomberate o agiremo per conto nostro“.

Che la bomba carta sia un avvertimento ai residenti? E’ stato un tentativo di intimidazione della malavita?

Certo è che la mancanza di sicurezza, l’incendio e l’esplosione potrebbero veramente accendere la miccia della rivolta dei cittadini

Sul posto intervenuti la Polizia, la Guardia di Finanza, i Carabinieri e la Polizia Municipale per indagare sul caso

Dopo questo episodio non ci resta che augurarci nell’immediato un forte segnale da parte delle forze dell’ordine, con azioni di repressione della delinquenza e l’allontanamento degli occupanti abusivi

