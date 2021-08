Home

Cronaca

“Campeggio in viale della Libertà, concessa la residenza?” Romiti chiede una risposta scritta

Cronaca

30 Agosto 2021

“Campeggio in viale della Libertà, concessa la residenza?” Romiti chiede una risposta scritta

Livorno 30 agosto 2021

Il capogruppo di Fratelli d’Italia in Consiglio Comunale Andrea Romiti proprio domenica scorsa, 22 agosto, era intervenuto sulla vicenda del parcheggio di viale della Libertà

Il parcheggio è utilizzato abusivamente come area camping e aveva segnalato che:

in uno dei tanti camper vi era anche una famiglia con dei minori che venivano lasciati, intere giornate di agosto, sotto il sole cocente sull’asfalto.

I giorni successivi al suo intervento il Comune ha fatto intervenire la Municipale per far rimuovere tre roulotte, ma la rimozione è stata parziale e Romiti presenta una Interrogazione in Consiglio Comunale.

“La situazione è intollerabile. Con la solita falsa tolleranza della sinistra si rischia che in viale della Libertà si inneschi l’avvio per la nascita di un Campo Nomadi.

Il Comune avendo fatto l’intervento in modo parziale e quindi lasciando alcuni camper, ha di fatto concesso, alle persone che vivono all’interno, di poter continuare a vivere senza acqua, luce, senza servizio raccolta rifiuti e senza bagni.

Inoltre sta circolando la notizia nei residenti e non solo, che il Comune non abbia allontanato tali persone perché abbia concesso loro addirittura la residenza”.

E Romiti continua: “Ho depositato proprio l’Interrogazione in Consiglio Comunale per chiedere se questa notizia risulti vera

Se questo fatto se fosse vero porterebbe altre decine di camper e famiglie ad occupare il parcheggio e la situazione diventerebbe ingestibile”.

”Il Capogruppo conclude: “Occorre monitorare attentamente quell’area e intervenire sgomberando rapidamente tutti i camper prima che la situazione sfugga di mano”.

L’Interrogazione

CONDIVIDI SUBITO!

0



Linkedin