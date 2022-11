Home

1 Novembre 2022

Camper a fuoco, muore un cane e un 45enne intossicato

Livorno 1 novembre 2022

Alle ore 05. 00 di questa mattina, per cause ancora da accertare, è andato a fuoco un camper in sosta in via del Littorale all’altezza del ristorante Calafuria

E’ il secondo camper che va a fuoco nel giro pochi giorni. Al contrario di quanto avvenuto il 30 ottobre sul viale Italia dove sono andati a fuoco camper e roulotte senza conseguenze, questa volta purtroppo la situazione è stata peggiore

Un uomo di 45 anni è rimasto intossicato e dei due cani che erano con lui, uno è stato salvato mentre l’altro purtroppo è deceduto

Nel video i vigili del fuoco di Livorno in azione per spengere le fiamme

