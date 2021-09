Home

Cronaca

Camping viale della Libertà, interviene la municipale, residenti: “Che sia la volta buona?”

Cronaca

28 Settembre 2021

Camping viale della Libertà, interviene la municipale, residenti: “Che sia la volta buona?”

Livorno 28 settembre 2021

Controllo del territorio, la polizia municipale sta comtrollando i camper all’interno del parcheggio di viale della Libertà

La Municipale si è fermata a controllare quella famiglia con minori che dal mese di luglio staziona li come se fosse un’area camping attrezzata.

Molti i residenti incuriosi che hanno assistito alla scena, unica frase comune a tutti, “speriamo che sia la volta buona e che se ne vadano, basta degrado nella zona”

Sulla vicenda, in passato, erano già intervenute le forze dell’ordine ma il camper era srimasto sempre lì. Della vicenda si è interessata anche l’opposizione in consiglio comunale con il consigliere di Fratelli d’Italia Andrea Romiti

Il fatto di vedere le forze dell’ordine arrivare, controllare chi abitava nel camper e poi andare via senza fare niente ha fatto nascere il sospetto che a quella famiglia fosse stata concessa addirittura la residenza nel parcheggio, tant’è che; è stata depositata da Romiti una richiesta con risposta scritta per sapere se effettivamente era stata concessa .Risposta ad oggi rimasta ancora in sospeso

CONDIVIDI SUBITO!

0



Linkedin