Campolecciano, in vendita importante proprietà immobiliare con tre accessi al mare

25 Luglio 2024

Castiglioncello (Livorno), 26 luglio 2024 – Si apre al mercato, in trattativa privata, un’importante proprietà immobiliare in località “Campolecciano”, nel tratto tra Chioma e Castiglioncello.

Il complesso è costituito da 26mila metri quadri di terreno, dei quali 8mila vista mare; i terreni si dividono in 6 campi, un belvedere e un bosco.

La struttura in muratura, circondata da un grande giardino, copre una superficie di oltre 450 metri quadri, tra casa principale di due piani e dependance. Vi sono 4 accessi, dei quali due privati. E’ possibile accedervi sia dalla Variante Aurelia che dalla vecchia Aurelia costiera.

Tramite attraversamenti sotterranei è possibile accedere a piedi al mare in addirittura tre punti: in corrispondenza di Villa Scaglietti (conosciuta come Campolecciano Mare), al Fortullino e tramite un terzo accesso intermedio.

Si tratta di un complesso assolutamente unico nel suo genere non solo per l’accesso al mare diretto, ma per l’enorme respiro di terreno e bosco che offre.

La struttura si presta sia a utilizzo come residenza signorile privata, sia per lo sviluppo di attività di ricezione turistica.

Per dare un’idea dei numeri della zona, gli affitti giornalieri estivi nel tratto tra Chioma e Castiglioncello si assestano sui 600 euro al giorno per 100 mq di appartamento. In caso di vendite, il prezzo a metro quadro di proprietà di alto valore come le ville con accesso al mare va dai cinquemila ai dodicimila euro, senza contare le aree verdi.