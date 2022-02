Home

20 Febbraio 2022

“C’è posto per te”. Krusky, docile e di buona indole è pronto a darti tanto amore

Livorno 20 febbraio 2022

Ecco il terzo appuntamento domenicale con la rubrica sui cani disponibili all’adozione e in cerca di una nuova casa e famiglia

La rubrica chiamata “C’e posto per te” è organizzata dall’associazione Alca (Associazione Liberi Cittadini Animalisti)

Abbiamo iniziato con Dingo, un meticcio gioioso e socievole, poi è è stata la volta di Luna, una femmina di pastore tedesco bella e socievole

Oggi Alca vi presenta Krusky

Krusky è un segugio (meticcio) di circa 6 anni, non sterilizzato;

E’ stato ritrovato vagante nella zona di Cecina, ma nessuno lo ha reclamato, così è finito in canile in agosto del 2021.

Krusky è docile, di buona indole e facile gestione.

E’ un cane veramente poco problematico e per questo adatto a qualsiasi tipologia familiare.

Dal suo comportamento si capisce che molto probabilmente ha passato molto tempo in serraglio. Non è abituato alle coccole e occorre guidarlo affinché sì abitui a un nuovo ambiente di vita e a nuove modalità di interazione con le persone.

L’ideale per lui sarebbe un contesto rurale o di periferia con un giardino che possa permettergli l’accesso alla casa.

Krusty ha una buona capacità di relazionarsi con l’umano anche se inizialmente sembra mostrare un po’ di diffidenza.

Si faccia avanti chi ha un posto per Krusty in casa, in giardino ma soprattutto nel cuore per fargli capire cosa vuol dire essere amato e amare.

Scheda di Krusky

Razza: segugio (Meticcio)

Età: 6 anni, non sterilizzato

Per informazioni rivolgersi ad Alca

370 3640233

