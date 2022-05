Home

Cittadini in Comune per Collesalvetti: “Contrasto alle moto da cross sui Monti Livornesi, a che punto siamo?”

12 Maggio 2022

Collesalvetti (Livorno) 12 maggio 2022

Contrasto alle moto da cross sui Monti Livornesi, a che punto siamo? Se lo chiedono Cittadini in Comune per Collesalvetti che proseguono:

Ricordiamo l’esposto fatto da Occhi sulle Colline la scorsa estate:

https://livornopress.it/moto-da-enduro-nelle-aree…

Un passo duro, ma resosi necessario da una situazione non più sostenibile.

Purtroppo dopo quell’atto non ci risulta ci sia stata alcuna risposta ne tantomeno azione concreta, così con Livorno Provincia Civica abbiamo deciso di presentare una interrogazione che è stata letta dal nostro consigliere provinciale Pietro Panciatici che ringraziamo. E’ possibile ascoltare l’intervento al seguente link:

https://www.youtube.com/watch?v=ugxYc_uvNl8&t=6158s

La risposta è stata molto deludente, la presidente della Provincia ha poi concluso che “studierà” le norme di accesso… ma ci voleva tanto farlo prima della discussione in consiglio?

Il testo del documento relativo alle MISURE DI SALVAGUARDIA DELLA RISERVA NATURALE REGIONALE “MONTI LIVORNESI” parla chiaro: I MEZZI A MOTORE NON POSSONO ENTRARE

Non sarà una cosa risolutiva ma anche mettere una cartellonistica come l’esempio riportato lungo la Via Degli Dei sull’appennino potrebbe essere un inizio… problemi comuni, soluzioni comuni..

