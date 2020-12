Home

Collesalviamo L’Ambiente: “Sì, c’eravamo anche noi a (non) fare il ricatto occupazionale”

2 Dicembre 2020

Collesalvetti (Livorno) 2 dicembre 2020

Collesalviamo l’Ambiente (Comitato Difesa dell’Ambiente e del Territorio Colligiano) risponde al consigliere comunale Mirabelli (PD) sulle affermazioni di “ricatto occupazionale”

Non è prassi per Collesalviamo l’Ambiente intervenire nel dibattito politico locale

Siamo un Comitato di Cittadini attenti alle tematiche ambientali poco propensi a intervenire nelle faccende di partito

Le improvvide affermazioni del Consigliere Comunale di Livorno, Mirabelli, ci costringono a qualche puntualizzazione..

Ci sentiamo chiamati in causa perché anche noi siamo tra quelli che sono andati a protestare davanti a Eni; nel tentativo di contrastare la prevista costruzione del “famigerato” impianto di trattamento rifiuti; anche noi quindi ci sentiamo indicati come coloro che hanno messo in atto Ricatti Occupazionali.

Consigliere Mirabelli, Collesalviamo con la sua presenza non ha messo in atto nessun Ricatto, così come non l’hanno messo in atto; quel giorno e mai, le decine di rappresentanti di Comitati Toscani di cittadini confluiti a Stagno; così come non l’hanno messo in atto i ragazzi di Friday for Future che invece hanno avuto il pregio di portare la preoccupazione loro e dei loro coetanei alla discussione nell’Ateneo Pisano; non l’hanno messo in atto le donne presenti a quella iniziativa, donne preoccupate di dare alla luce figli con malformazioni, così come nessun ricatto puo’ essere addebitato a Medicina Democratica che, in quella sede , ha portato a conoscenza dei presenti i dati “sanitari” dell’area Livorno Nord- Stagno.

Non hanno ricattato nessuno le donne e gli uomini che, nella frazione di Stagno e a Livorno hanno avuto genitori, figli e congiunti portati via da mali oscuri, uomini e donne che hanno portato la loro testimonianza; così come nessun ricatto occupazionale puo’ certo essere addebitato ai rappresentanti sindacali di base, presenti con i loro simboli.

Sig. Mirabelli, nelle Sue dichiarazioni Lei usa vecchi arnesi della politica; il tentativo di “creare” il nemico da additare , da incolpare per gli insuccessi della propria parte politica.

Sig Mirabelli , Collesalviamo è stato presente attivo alla protesta davanti alla raffineria Eni ma è stato presente anche a tutte le iniziative di informazione organizzate da Enti Locali e dalla stessa Eni; ha organizzato incontri, dibattiti, tavole rotonde con medici, tecnici e rappresentanti delle Istituzioni, in quelle occasioni non abbiamo avuto mai il piacere di averla con noi.

Sig. Mirabelli, consideriamo gravi le Sue affermazioni soprattutto perché arrivano da un rappresentante istituzionale, si legga i dati dello studio Sentieri, faccia tesoro delle iniziative del Suo Comune che ha chiesto l’istituzione di un registro tumori, lo faccia da lavoratore, lo faccia da cittadino con diritto alla salute”.

