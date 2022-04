Home

24 Aprile 2022

“Concerto del 1° maggio saltato per sovrapposizione evento Lem”, Sorgente presenterò question time

Livorno 24 aprile 2022

Il consigliere comunale Stella Sorgente (M5S) interviene sul tradizionale concerto del 1° maggio saltato alla Terrazza Mascagni

“A causa di una sovrapposizione con un evento curato dalla Fondazione LEM, gli organizzatori del tradizionale concerto del Primo Maggio alla Terrazza Mascagni,

sono stati costretti a cancellarlo all’ultimo minuto.

Ovviamente con grande delusione da parte delle band coinvolte:

fra queste anche gli One eat One che avrebbero dovuto festeggiare i loro 10 anni di attività fra musica elettronica e inclusione dei ragazzi con disabilità.

Su questo tema presenterò un question time nel prossimo Consiglio comunale del 29 aprile per capire come sia potuta succedere una cosa simile.

La proposta che fa questa band di creare un calendario unico degli eventi musicali per tutta la città, per evitare sovrapposizioni e disagi come questo, mi sembra poi utile da scrivere in una mozione da discutere nella competente Commissione Cultura.

Dopo tutti i disagi che il mondo musicale ha subito a causa della pandemia, sarebbe il caso di porre molta più attenzione a questo settore”

