Concerto del 1° maggio, Lem disposto a spostare i suoi eventi, ma dalla controparte è arrivata la rinuncia

24 Aprile 2022

Le precisazioni del sindaco di Livorno Luca Salvetti, presidente della Fondazione Lem

Livorno 24 aprile 2022

Viste le imprecise dichiarazioni diffuse su alcuni profili social e riprese anche da testate on line, riteniamo necessario chiarire quanto accaduto in relazione alla vicenda riportata in un post dell’associazione One eat One.

In esso si attribuiscono all’amministrazione non meglio precisate responsabilità per l’annullamento di un evento organizzato dal Surfer Joe per il 1° maggio, in coincidenza col Villaggio della Settimana Velica Internazionale.

Si tratta di una attribuzione del tutto ingiustificata e priva di qualsiasi riscontro.

Nei mesi scorsi i proprietari del locale erano già stati informati dell’allestimento alla Terrazza Mascagni del Villaggio che per otto giorni porterà migliaia di persone nell’area prospiciente il locale stesso.

La concomitanza, il 1° maggio, tra l’ultima serata del villaggio e l’evento musicale del Surfer Joe è stata valutata ampiamente nelle giornate di giovedì e venerdì, tanto da prevedere di annullare gli spettacoli della programmazione del Villaggio SVI – spostandoli in altre giornate – e ospitare sul palco grande le band previste, compresa One eat One.

Difronte a questo il Surfer Joe ha comunque fatto intendere di voler rinunciare a presentare il proprio evento, fissando tra le altre cose un appuntamento con l’amministrazione per recuperare lo spettacolo in altra data.

L’amministrazione e l’organizzazione del Villaggio rinnovano pubblicamente la propria disponibilità, già comunicata all’associazione One eat One, di potersi esibire sul palco del Villaggio in una qualsiasi data della Settimana Velica, compreso il 1° maggio.

Siamo dispiaciuti della rinuncia del Surfer Joe che, da quanto descritto, è indipendente dalla nostra volontà.

E siamo dispiaciuti che vengano espressi giudizi privi di una accurata e preventiva informazione sull’accaduto.

Fondazione Lem

Il Presidente Luca Salvetti

