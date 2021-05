Home

Corsie ciclabili, M5S ne chiede la rimozione la dove pericolose. Chiesta anche la rimozione dell’assessore

20 Maggio 2021

Livorno 20 maggio 2021

Il Movimento 5 Stelle interviene sulla vicenda delle nuove corsie ciclabili realizzate in città.

In consiglio comunale ha chiesto la rimozione di quelle pericolose e la rimozione dell’assessore

“È da ieri che girano foto sulle nuove corsie ciclabili realizzate in città.

Se il Decreto Semplificazioni consente di tracciare queste corsie per facilitare l’uso della bici nelle strade cittadine, non sono assolutamente accettabili quelle che sono state realizzate in modo irresponsabile:

a filo dei parcheggi auto, addirittura a filo di parcheggi a pettine.

È semplicemente e tristemente un attentato all’incolumità dei cittadini, perciò un atto gravissimo.

Senza tanti giri di parole, poiché la questione è inconfutabile, abbiamo chiesto in Consiglio comunale l’immediata rimozione di queste corsie laddove pericolose per i cittadini e la rimozione della responsabile politica di questo scempio, di colei che ha annunciato in pompa magna tali corsie come panacea di tutti i mali della ciclabilità cittadina.

Non è questo il modo di sembrare “coraggiosi” sul tema della mobilità sostenibile.

Le piste ciclabili (o le cosiddette “corsie ciclabili”) devono essere sicure.

In una città dove l’incidentalità stradale è molto alta e ogni giorno leggiamo notizie di incidenti gravissimi non si possono tollerare scelte di questo tipo.

Su questo il nostro consigliere Luca Vecce ha fatto una comunicazione stamani in Consiglio e l’Assessore alla Mobilità si è molto risentita solo perché abbiamo sottolineato con toni duri una situazione palese ed evidente a tutti i cittadini

Infine la stessa Assessora ha ammesso che le “corsie ciclabili” verranno “leggermente modificate” alla Rosa, nel tratto segnalato anche da noi.

Una magra consolazione a fronte di una risposta palesemente nervosa ed insufficiente sul piano politico”.

