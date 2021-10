Home

Cronaca

Corsie ciclabili su Striscia, Cepparello rassicura: “va tutto bene, mobilità e sicurezza sono in cima ai nostri pensieri”

Cronaca

23 Ottobre 2021

Corsie ciclabili su Striscia, Cepparello rassicura: “va tutto bene, mobilità e sicurezza sono in cima ai nostri pensieri”

Livorno 23 ottobre 2021

Corsie ciclabili pericolose e servizio trasmesso da Striscia la Notizia

“Ebbene sì: ci sono cascata alla grande!” Scrive su Facebook l’assessore alla mobilità Giovanna Cepparello dopo l’intervista andata in onda su Striscia la Notizia

L’assessore continua:

Ho rilasciato un’intervista di un quarto d’ora, nella quale (continuamente interrotta) ho cercato di spiegare quando come e perché le corsie ciclabili sono state introdotte nel Codice della Strada, e poi finanziate da diversi bandi del Ministero e delle Regioni.

Ma niente, hanno ritagliato abilissimamente due frasi totalmente decontestualizzate, facendomi dire quello che volevano e facendomi anche passare da scema.

Il tutto abbinato ad un servizio assurdo, dove le corsie vengono chiamate piste e dove si raccontano diverse falsità, per poi simulare addirittura un incidente (che cosa divertente e originale!).

Avevo pensato di non curarmi di loro, perché non sono particolarmente interessata a chi semina discredito e qualunquismo (come se ce ne fosse bisogno) offendendo a mio parere l’intelligenza collettiva.

Ma oggi ho ricevuto tanti messaggi di vicinanza, e mi sento di ringraziare chi mi ha immaginato sbigottita davanti alla TV! Grazie davvero.

Voglio anche rassicurare tutti sul fatto che va tutto bene, che la mobilità sostenibile e la sicurezza stradale sono in cima ai nostri pensieri e che non sarà certo ‘striscia’ a dettarci l’agenda politica.

Un piccolo memo: le corsie, che sono ormai diffuse in tutta Italia, sono interventi di segnaletica orizzontale, che dividono i flussi di traffico e inducono il ciclista a pedalare esattamente dove lo farebbe se le corsie non fossero disegnate.

Va a finire che qualcuno ci dirà che anche le strisce pedonali o la riga dello stop sono un pericolo per la circolazione”

CONDIVIDI SUBITO!

0



Linkedin