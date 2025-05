Home

"Dalle navi lavoro, non veleni", Porto Pulito: "chi ci attribuisce una diversa opinione è poco avveduto o in totale mala fede"

31 Maggio 2025

Livorno 31 maggio 2025 "Dalle navi lavoro, non veleni", Porto Pulito: "chi ci attribuisce una diversa opinione è poco avveduto o in totale mala fede"

L’Associazione Livorno Porto Pulito esprime vivo stupore per le affermazioni rilasciate dagli esponenti della Lega riguardanti l’inquinamento da crociere; “Per alcuni manifestanti solamente le navi da crociera inquinano”

“Affermare, come fanno i due più autorevoli esponenti locali della Lega, che “per alcuni manifestanti solamente le navi da crociera inquinano” (citando espressamente Porto Pulito) significa essere quanto meno distratti e male informati.

Vorremmo ricordare cha la Lega, proprio nella persona del suo Segretario e Capogruppo Ghiozzi, ha votato favorevolmente la mozione approvata all’unanimità dal Consiglio Comunale il 13 febbraio scorso, scaturita dalla petizione popolare che abbiamo lanciato (raccogliendo 1.200 firme di livornesi) e che richiedeva misurazioni e azioni di mitigazione dei fumi navali.

Non si parlava specificamente di crociere, ma della totalità delle emissioni provenienti dal porto, traghetti compresi. Può essere che qualche consigliere abbia premuto il pulsante senza rendersi ben conto di quello che stava votando?

In ogni caso, il tema delle crociere ha una specificità a sé stante, come dimostrano le moltissime iniziative critiche dei comitati di cittadini di tutto il mondo e le misure sempre più frequenti adottate da tante amministrazioni.

Ovunque, a livello internazionale, cresce la consapevolezza che il modello di turismo crocieristico è incompatibile con la tutela dell’ambiente e della salute. Se gli esponenti del suddetto partito avessero partecipato al flash mob di domenica scorsa avrebbero ascoltato con interesse ciò che veniva raccontato per l’ennesima volta.

Amsterdam e Barcellona hanno allontanato le crociere dalle città, mentre Livorno le accoglie a poche centinaia di metri dalle case.

Il Sindaco di Nizza e quello di Marsiglia sono intenzionati a limitarne l’approdo a causa dell’impatto ambientale a cui non corrisponde alcun serio beneficio economico collettivo.

Il parlamento scozzese ha vietato la pubblicità delle crociere, al pari di quella delle compagnie petrolifere. Le amministrazioni di Baleari ed Egeo impongono un contingentamento a causa dei danni all’ambiente e alle comunità locali.

Il Guardian titola “Le crociere sono un disastro per il pianeta”, perché inquinano i mari per un quarto del totale, pur essendo solo il 2% della flotta mondiale. E a proposito di quello che si sostiene nell’articolo, è vero che anche il traffico aereo inquina, ma il Guardian ricorda che un crocierista fa emettere gas climalteranti quattro volte le quantità di un passeggero in aereo.

Possiamo immaginare che certe affermazioni (della Lega e non solo) siano animate non da una minima conoscenza della situazione, ma dalla necessità di fornire rassicurazioni alle grandi compagnie di navigazione e all’indotto conseguente.

Ma tornare ad accusarci di voler “chiudere il porto” (come ahimé sostenne pubblicamente a suo tempo anche la consigliera di Alleanza Verdi Sinistra) è semplicemente falso.

Uno dei motti di Livorno Porto Pulito è “Dalle navi lavoro, non veleni”: chi ci attribuisce una diversa opinione è poco avveduto o in totale mala fede”.

ASSOCIAZIONE LIVORNO PORTO PULITO APS

Luca Ribechini – Presidente

