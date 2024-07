Home

Darsena Europa; Gazzetti (Pd): “Soddisfazione per accordo raggiunto. Abbiamo fatto bene a difendere con le unghie e con i denti questo progetto”

16 Luglio 2024

Livorno 16 luglio 2024 – Darsena Europa; Gazzetti (Pd): “Soddisfazione per accordo raggiunto. Abbiamo fatto bene a difendere con le unghie e con i denti questo progetto”

“Voglio esprimere la mia grande soddisfazione per l’accordo raggiunto con la Banca Europa per gli Investimenti pari a 90 milioni di euro destinati alla realizzazione delle opere di difesa e dei dragaggi previsti per la Darsena Europa.

È un grande passo in avanti verso la realizzazione del progetto complessivo, un’opera fondamentale per lo sviluppo infrastrutturale e logistico del porto di Livorno, della Costa e della Toscana tutta.

Quello di oggi è un accordo raggiunto anche grazie al grande lavoro di squadra che ha visto l’Autorità di sistema portuale, che ringrazio, poter sempre contare sul supporto ed il sostegno della Regione Toscana e del Comune di Livorno.

Un sostegno che, per quanto riguarda la Regione, si concretizza anche con un ingente investimento economico che nel corso degli anni è stato sempre confermato, anche a fronte di atteggiamenti di contrasto e critica da parte delle forze politiche di destra.

Ecco perché oggi, con grande soddisfazione, possiamo dire di aver fatto davvero bene a difendere con le unghie e con i denti questa progettualità che rappresenta un’opportunità di crescita e sviluppo ritenuta giustamente strategica anche a livello europeo.

Ecco perché oggi è davvero un bel giorno per il futuro, il lavoro e la competitività di Livorno e della Toscana tutta”.

È quanto dichiara Francesco Gazzetti, consigliere regionale Pd esprimendo la sua soddisfazione per l’accordo sottoscritto con la Bei.