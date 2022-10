Dati criminalità Sole 24 Ore, FdI: “L’Amministrazione continuerà a minimizzare la portata dei dati?”

Home

5 Ottobre 2022

Livorno 5 ottobre 2022

“Livorno al 11° in Italia per omicidi volontari e 4° per estorsioni? E’ allarmante, ma non ci voleva certamente una classifica per evidenziare la gravità della situazione sicurezza a Livorno.

E’ tanto che in città i cittadini ed i commercianti stanno soffrendo il problema legato all’illegalità e che Livorno sia quarta o ultima in questa classifica poco o nulla importa.

Lo dichiara il Presidente Provinciale di Fratelli d’Italia Avv. Giacomo Lensi commentando la classifica nazionale stilata per i reati compiuti nelle città e prosegue:

al contrario, invece, importa molto il non poter essere liberi di passeggiare in tranquillità, anche di giorno, in molti quartieri o che molti genitori non siano più tranquilli di mandare da soli i loro figli adolescenti, al parco a giocare con gli altri amichetti, oppure che i commercianti alla sera quando chiudono le saracinesche dei propri negozi, siano devastati dall’idea di trovare le vetrine del proprio esercizio commerciale l’indomani mattina spaccate a causa di tentativi di furto.

Mi chiedo, se ancora una volta, questa amministrazione e coloro a cui è demandata la responsabilità della sicurezza e dell’ordine pubblico, continueranno a minimizzare la portata dei dati, appellandosi che qualche reato, magari minore, sia diminuito.

La cosa più preoccupante è infatti, non solo la sensazione di insicurezza che pian piano aleggia sempre più nei cittadina, ma l’atteggiamento di lassismo che questa amministrazione ha assunto con la questione criminalità, lasciando che un problema serio, sia diventato l’ennesimo allarme sociale.

Sento già le parole del Sindaco Salvetti, evocare in maniera ironica, un intervento del Governo a trazione Meloni, (anche se attualmente è ancora in carica il vecchio Governo); ma ricordo al Sindaco, anticipandolo che la prima risposta più seria e più determinata per risolvere o a tentare di contenere il problema sicurezza deve provenire proprio dal territorio, con politiche ad azioni contestualizzate alla realtà cittadina.

