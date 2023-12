Home

31 Dicembre 2023

Livorno 31 dicembre 2023 – Decongestionare il centro dagli autobus e valorizzare l’offerta turistica, Livorno Civica apprezza l’intervento delle associazioni di categoria

Confesercenti e Confcommercio si sono unite nel sostenere la riduzione della presenza dei bus turistici in via Cogorano.

Non possiamo che apprezzare l’intervento delle due associazioni di categoria che rappresentano molti esercizi. Cosa chiedono? Di non arrivare al totale allontanamento di tutti gli autobus dal centro, soprattutto per i turisti che poi usufruiscono del punto informazioni. Assolutamente corretta, secondo noi, la richiesta di potenziamento della segnaletica per i turisti, necessaria per indirizzarne i percorsi pedonali, oggi del tutto assenti e privi di traduzioni.

Ci piacerebbe inaugurare davvero una stagione di decisioni e di confronto costruttivo per la città, dove si possano trovare soluzioni di equilibrio efficaci, nel rispetto della salute e a tutela dell’interesse di settori importanti come il commercio, ma senza paura per i cambiamenti.

Per il turismo, anche croceristico, chiediamo di garantire una migliore accoglienza, ma il diritto alla tutela della salute è primario, per cui non possiamo neanche pensare di spostare semplicemente l’impatto di centinaia di autobus in altre zone residenziali.

Corretto utilizzare il parcheggio di Santa Trinita per decongestionare la presenza degli autobus, almeno per quelli che non portano i turisti a visitare la città, ma li trasferiscono semplicemente dal porto in tutta la Toscana. Aggiungiamo anche che sarebbe sensato valorizzare il turismo verso il quartiere storico della Venezia, sede di importanti mostre e cuore storico di una moderna città come la nostra. Questo quartiere è infatti naturalmente vocato ad accogliere i turisti, anche se di passaggio, e si trova comunque a poche centinaia di metri dal centro e dalla via Grande che sta per essere riqualificata, insieme alle aree mercatali.

La città ha iniziato a muoversi per crescere e migliorare la propria vivibilità, non fermiamoci.

Barbara La Comba

Consiglio Direttivo Livorno Civica

