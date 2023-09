Home

Dimissioni Garante Infanzia, PaP: “ha deciso di abbandonare la nave, preferendo la campagna elettorale al suo ruolo istituzionale”

3 Settembre 2023

Livorno 3 settembre 2023 – Dimissioni Garante Infanzia, PaP: “ha deciso di abbandonare la nave, preferendo la campagna elettorale al suo ruolo istituzionale”

Le dimissioni del Garante dell’Infanzia continuano a far discutere il mondo della politica. Questa volta tocca a Potere al Popolo Livorno intervenire su quanto accade:

“In questi giorni è venuta alla ribalta la notizia delle dimissioni a scoppio ritardato di Stefano Romboli come Garante dell’infanzia e dell’adolescenza. A suo dire per un comunicato scritto da Buongiorno Livorno e uno dal Movimento 5 Stelle oltre 3 mesi fa!!!

Romboli ci segnala inoltre che in città c’è un “clima avvelenato e tossico”, notizia rispetto alla quale facciamo fatica a capire il riferimento, se non forse per qualche frecciatina riguardo l’inceneritore che rischia di essere riaperto da questa giunta, o al cambiamento climatico che è sotto gli occhi di tutti.

Vogliamo comunque chiarire alcune cose:

da parte nostra non c’era alcun problema se Romboli fosse rimasto al suo posto a vigilare e garantire diritti fondamentali come quelli dei minori.

Dare delle dimissioni per un comunicato, a distanza di molti mesi, ci sembra un’assurdità; che abbia aderito a una lista che pare voglia appoggiare Salvetti, non ci stupisce dato che; proprio da questa giunta era stato scelto per tale ruolo, e le sue posizioni pro PD erano abbastanza note da diverso tempo.

Quello che invece ci stupisce è la risonanza data dalla stampa e addirittura oggi dalla giunta e dal sindaco per questa decisione, così come l’addossare la colpa a un comunicato di una forza politica che legittimamente esprime la propria opinione, condivisibile o meno.

Ma le uniche conclusioni che riusciamo a dare sono che se ci si dimette, si dà ragione proprio alla fondatezza di quelle accuse, soprattutto se questo gesto è dato con dimissioni irrevocabili e a distanza di tempo.

Per il sindaco Salvetti, tutto ciò è colpa di Buongiorno Livorno/Movimento 5 Stelle. A noi sembra che l’unico danno creato ai diritti dei minori, lo si può attribuire solo a chi ha lasciato vacante quel posto, e a nessun altro.

Due anni fa, eravamo indecisi tra votare per la figura di Lamberto Giannini o Ludovica Bertagni, che avevano espresso le loro candidature; scegliemmo per la seconda, ma ci sembrano figure entrambe adatte a ricoprire tale ruolo che non può essere lasciato colpevolmente scoperto.

Non sarà facile riuscire a ricoprirlo per così poco tempo come quello che manca alla scadenza elettorale, ma auspichiamo che si trovi al più presto una figura che sostituisca chi ha deciso di abbandonare la nave, preferendo la campagna elettorale al suo ruolo istituzionale. Cosa confermata dalle sue dichiarazioni dove dice che si sarebbe comunque dimesso a Gennaio”.

