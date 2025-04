Home

Disturbi alimentari: cos’è importante sapere

11 Aprile 2025

I disturbi alimentari sono condizioni complesse che influenzano non solo il rapporto con il cibo, ma anche l’autostima, le relazioni e la qualità della vita. Spesso vengono sottovalutati o associati solo a un’eccessiva attenzione al peso, ma in realtà nascondono profondi disagi emotivi.

Se stai leggendo questo articolo, forse ti riguarda direttamente o conosci qualcuno che sta affrontando questa difficoltà.

Cosa sono i disturbi alimentari?

I disturbi alimentari sono patologie caratterizzate da un rapporto alterato con il cibo, l’immagine corporea e il peso. Non si tratta semplicemente di “voler dimagrire” o “mangiare troppo”, ma di veri e propri meccanismi psicologici che portano a comportamenti dannosi per la salute fisica e mentale che possono causare ansia e stress .

I principali disturbi alimentari sono:

Anoressia Nervosa: restrizione alimentare estrema, paura intensa di ingrassare e distorsione dell’immagine corporea. Bulimia Nervosa: abbuffate seguite da comportamenti compensatori (vomito autoindotto, uso di lassativi, esercizio fisico eccessivo). Binge Eating Disorder (Disturbo da Alimentazione Incontrollata): abbuffate senza comportamenti compensatori, spesso associate a vergogna e senso di colpa. Disturbi Alimentari Non Altrimenti Specificati (NAS): condizioni che non rientrano pienamente nei criteri precedenti ma che causano ugualmente sofferenza.

Chi colpiscono i disturbi alimentari?

Sempre più spesso si parla di body shaming e contrariamente a quanto si pensa, i disturbi alimentari non riguardano solo adolescenti o giovani donne. Possono colpire:

Uomini (circa il 10-15% dei casi)

(circa il 10-15% dei casi) Adulti over 30 (spesso sottovalutati)

(spesso sottovalutati) Bambini e preadolescenti (in aumento negli ultimi anni)

Fattori di rischio includono:

Pressioni sociali e culturali (ideali di bellezza irrealistici)

(ideali di bellezza irrealistici) Traumi o eventi stressanti (abusi, lutti, divorzi)

(abusi, lutti, divorzi) Perfezionismo e bassa autostima

Familiarità (se un parente ha avuto un disturbo alimentare, il rischio aumenta)

Segnali da non ignorare

Spesso, chi soffre di un disturbo alimentare cerca di nasconderlo. Ecco alcuni segnali a cui prestare attenzione, in te stesso o in una persona cara:

1. Cambiamenti nel comportamento alimentare

Saltare i pasti o trovare scuse per non mangiare

Tagliare il cibo in pezzi piccolissimi o mangiare molto lentamente

Abbuffate seguite da lunghi periodi in bagno (possibile induzione del vomito)

2. Preoccupazione eccessiva per il peso e il corpo

Controllo ossessivo della bilancia

Commenti negativi sul proprio aspetto (“Sono grasso/a” anche se sottopeso)

Evitare situazioni sociali che implicano il cibo (cenere fuori, feste)

3. Alterazioni fisiche ed emotive

Perdita o aumento di peso significativo in poco tempo

Stanchezza cronica, svenimenti, problemi dentali (dall’acido dello stomaco)

Sbalzi d’umore, irritabilità, isolamento

Perché è importante chiedere aiuto?

Molte persone credono di poter “risolvere da sole” il problema, ma i disturbi alimentari raramente si superano senza un supporto adeguato. Le conseguenze possono essere gravi:

Problemi cardiaci e renali

Osteoporosi precoce

Depressione e ansia

Rischio di suicidio (soprattutto in casi gravi di anoressia)

La terapia psicologica è fondamentale per:

Comprendere le cause profonde del disturbo

del disturbo Ristabilire un rapporto sano con il cibo

Migliorare l’autostima e l’immagine corporea

Come affrontare il problema?

Se riconosci i segnali in te stesso

Parlane con qualcuno di fidato : amico, familiare, medico.

: amico, familiare, medico. Rivolgiti a uno psicologo o psicoterapeuta : cercare aiuto non è una debolezza, ma un atto di coraggio.

: cercare aiuto non è una debolezza, ma un atto di coraggio. Evita il fai-da-te: diete drastiche o consigli trovati online possono peggiorare la situazione.

Se sospetti che un tuo caro abbia un disturbo alimentare

Approccialo con delicatezza : evita giudizi o critiche (“Ma mangia!”, “Sei troppo magro!”).

: evita giudizi o critiche (“Ma mangia!”, “Sei troppo magro!”). Esprimi preoccupazione, non controllo : “Mi sono accorto che ultimamente sei preoccupato per il cibo, vuoi parlarne?”

: “Mi sono accorto che ultimamente sei preoccupato per il cibo, vuoi parlarne?” Incoraggialo a cercare aiuto: proponi di accompagnarlo da uno specialista.

Terapie efficaci per i disturbi alimentari

Il trattamento varia in base alla gravità, ma spesso include:

Psicoterapia individuale (Cognitivo-Comportamentale, Psicodinamica) Terapia familiare (utile soprattutto per adolescenti) Supporto nutrizionale (con un dietista esperto) Farmaci (se presenti depressione o ansia)

Trova il supporto giusto con uno psicologo di base

Se ti ritrovi in queste righe o sei preoccupato per qualcuno, il primo passo è rompere il silenzio. I disturbi alimentari non sono una scelta, ma una malattia che può essere curata.

