4 Dicembre 2025

Livorno 4 dicembre 2025 Divieto camion su Romito, il Prefetto: “vigilanza rafforzata, priorità assoluta la sicurezza”

In merito alla denuncia del consiglio di zona sul traffico dei mezzi pesanti sul Romito, il Prefetto dichiara che: «i controlli lungo il Romito ci sono, giorno e notte. La Polizia Stradale e la Polizia Municipale stanno operando con grande impegno, e desidero ringraziarle pubblicamente per la costanza e la professionalità.

È bene chiarire che alcune segnalazioni possono riguardare categorie di mezzi pesanti che, per legge, sono esentate dal divieto: si tratta di casistiche previste dalla normativa e dall’ordinanza prefettizia.

Comunque, preso atto di queste segnalazioni, la vigilanza sarà ulteriormente rafforzata, grazie a un presidio ancora più puntuale e mirato da parte della Polizia Stradale e delle Polizie Locali.

Parallelamente, convocherò nuovamente il tavolo permanente sulla viabilità del Romito, per un aggiornamento complessivo della situazione e per richiamare le associazioni di categoria che rappresentano le imprese dei mezzi pesanti al rigoroso rispetto delle regole previste dall’ordinanza.

Vorrei ricordare che per anni sul Romito non si era fatto nulla, salvo il divieto nei soli mesi estivi, i soli mesi di luglio e agosto, misura che non aveva risolto il problema. Oggi la limitazione è di fatto permanente, perché si rinnova stabilmente di sei mesi in sei mesi.

La sicurezza di quel tratto di strada rimane una priorità assoluta.

»