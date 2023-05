Home

Donato al sindaco Luca Salvetti il libro su Giotto Bizzarrini

5 Maggio 2023

Livorno, 5 maggio 2023

E’ stato donato questa mattina al sindaco Luca Salvetti il libro dal titolo “Bizzarrini. L’ultimo costruttore romantico” scritto da Daniele Buzzonetti e pubblicato da Artioli Editore 1899 di Modena.

La nuova pubblicazione ripercorre la straordinaria carriera dell’ingegnere Giotto Bizzarrini, creatore di celebri miti motoristici, tra i quali svettano la Ferrari 250 GTO, il motore Lamborghini V12 e le favolose 5300 Gran Turismo che portano il suo nome, costruite in serie nella fabbrica di Livorno.

Giotto Bizzarrini: la sua passione per l’auto è talmente forte che nel 1954 lascia la didattica per entrare a far parte dell’ufficio esperienze dell’Alfa Romeo, tre anni dopo passerà alla Ferrari. Lavora alla Ferrari 250 Testa Rossa dodici cilindri 3 litri, alla Testa Rossa 500 Mondial 2 litri, alle varie versioni della Ferrari 250 (250 GT SWB, 250 Spider California, 250 GTO). Dopo l’esperienza nella ATS SpA dà vita nella città di Livorno ad una società battezzata Autostar, con lo scopo di progettare nuovi motori. Tra i suoi committenti ci sarà anche Ferruccio Lamborghini.

Nel 1964 fonda la Prototipi Bizzarrini che diventa Bizzarrini s.p.a. nel 1966, cominciando a produrre quella che sarà una delle più belle, potenti e veloci Gt italiane degli anni 60: la Bizzarrini 5300 GT Strada, capace di toccare i 280 km/h. Il 23 ottobre 2012 gli viene conferita la Laurea Magistrale honoris causa in Design, presso la nuova sede di Calenzano (FI), inaugurata il giorno stesso.

Nell’autunno scorso Livorno ha celebrato la genialità dell’ingegner Giotto Bizzarrini con una tre giorni a lui dedicata all’interno degli Hangar Creativi e qualche mese prima Giotto Bizzarrini è stato premiato con la medaglia d’oro dei talenti livornesi dall’Assessore alla Cultura Simone Lenzi

