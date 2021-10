Home

6 Ottobre 2021

Dopo il furto alle Terme, Reset riceve attrezzi da giardinaggio da Senza Frontiere

Livorno, 6 ottobre 2021

Questa mattina Giuseppe Pera, presidente di Reset Livorno, annunciava il furto degli attrezzi da giardinaggio tenuti all’interno delle Terme del Corallo

Quella attrezzatura serviva per mantenere il verde alle Terme, in piazza Dante e a villa Corridi

Nel pomeriggio l’associazione Senza Frontiere Livorno ha consegnato presso le terme del Corallo ad un commosso presidente di Reset un set di attrezzi da giardinaggio

Giuseppe Pera, ringraziando Senza Frontiere Livorno commenta:

“Ci hanno messo in condizione di non interrompere il nostro lavoro di volontariato per la città e di poter continuare a lavorare per i beni comuni già da domani mattina. Non ho parola per ringraziare Senza Frontire Livorno. Ora dobbiamo metterci in moto per acquistare motoseghe e decespugliatori professionali. Il nostro lavoro di svolge per cinque giorni su sette e questi attrezzi sono essenziali. Reset invita i cittadini alle Terme del Corrallo, venite a sostenerci domenica 10 ottobre dalle 9 alle 12 saremo alle Terme. Grazie”

