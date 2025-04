Home

29 Aprile 2025

Livorno 29 aprile 2025 Dopo infradito e mutande come “donazione per migranti”, arrivano 5 euro: la risposta civile

Nuovo capitolo alla Terrazza Mascagni, dove ancora una volta è comparso il cartello con la scritta “Donazione per migranti”. Questa mattina, però, al posto delle vecchie infradito usurate trovate nei giorni scorsi, un cittadino ha segnalato la presenza di un paio di slip abbandonati proprio accanto al cartello.

L’immagine inviata alla nostra redazione mostra quello che sembrerebbe un paio di mutande, sistemate nello stesso punto già teatro della precedente “donazione”. Un gesto che, ancora una volta, ha suscitato indignazione tra i passanti. In segno di protesta civile contro questo comportamento irrispettoso, un cittadino ha deciso di intervenire personalmente: dopo aver gettato nel cestino i capi di biancheria abbandonati, ha lasciato sotto il cartello una banconota da 5 euro.

Un piccolo gesto, ma carico di significato. Un modo per ribadire che la solidarietà non può e non deve essere trasformata in una provocazione o, peggio, in uno sfregio. Donare non vuol dire offendere la dignità altrui con oggetti vecchi, rotti o inutilizzabili, ma offrire aiuto concreto, con rispetto e umanità.

Il ripetersi di simili episodi – prima le infradito rotte, ora gli slip – dimostra purtroppo come l’inciviltà riesca spesso a farsi notare. Ma la risposta civile di chi, con un semplice gesto, ha voluto restituire dignità a quella scritta, lancia un messaggio forte: Livorno sa ancora distinguere tra provocazione e vera solidarietà.