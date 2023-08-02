Effetto Venezia tutti gli eventi del 3 agosto. Il calendario
Livorno 2 agosto 2023 – Effetto Venezia tutti gli eventi del 3 agosto. Il calendario
Scopri tutti gli eventi di Effetto Venezia del girono 3 agosto 2023
ORE
18:15
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ORE
19:00
19:00
L’AMICA GENIALE LA GRAPHIC NOVEL
PALCHI
PALAZZO HUIGENS
PALAZZO HUIGENS
ORE
20:30
20:30
LABORATORIO DI CIRCO PER BAMBINI E RAGAZZI
ARTISTI DI STRADA
PIAZZA DEI LEGNAMI
PIAZZA DEI LEGNAMI
NOTE DI MUSICA LIRICA AL CINEMA
PALCHI
CHIESA DI SANTA CATERINA
CHIESA DI SANTA CATERINA
ORE
21:00
21:00
INCONTRO CON CAROLINA CRESCENTINI
PALCHI
PIAZZA DEL LUOGO PIO
PIAZZA DEL LUOGO PIO
LA MUSICA DI ENNIO MORRICONE NELLA “TRILOGIA DEGLI ANIMALI” DI DARIO ARGENTO
PALCHI
PALAZZO HUIGENS
PALAZZO HUIGENS
ISTITUTO MUSICALE RODOLFO DEL CORONA: “FILM E MUSICA”
PALCHI
PALCO DEL PESCATORE
PALCO DEL PESCATORE
CHIARA PELLEGRINI CANTA BARBRA STREISAND
PALCHI
FORTEZZA VECCHIA • SPAZIO TEATRALE
FORTEZZA VECCHIA • SPAZIO TEATRALE
E ORA… PUBBLICITÀ!
ALTRO
SPAZIO COOP COMITATO COPPA BARONTINI
SPAZIO COOP COMITATO COPPA BARONTINI
ORE
21:15
21:15
DIMITRI GRECHI ESPINOZA SONORIZZA DAL VIVO LUCI DELLA CITTÀ DI CHARLIE CHAPLIN
PALCHI
SPAZIO CINEMA PIAZZA DEI LEGNAMI
SPAZIO CINEMA PIAZZA DEI LEGNAMI
LA FAMIGLIA MIRABELLA
ARTISTI DI STRADA
PIAZZA DEI DOMENICANI
PIAZZA DEI DOMENICANI
IL CINEMA IN CIABATTE. OVVERO IL CINEMA FATTO IN CASA SCENDE IN STRADA IN CIABATTE
ARTISTI DI STRADA
FORTE SAN PIETRO
FORTE SAN PIETRO
ORE
21:30
21:30
DAL PROFONDO – IL RAPPORTO PAUROSO E AFFASCINANTE TRA CINEMA E ACQUA
PALCHI
FORTEZZA VECCHIA • SPAZIO CINEMA QUADRATURA DEI PISANI
FORTEZZA VECCHIA • SPAZIO CINEMA QUADRATURA DEI PISANI
OMAGGIO A GIANLUCA FAVILLA
PALCHI
TEATRO VERTIGO
TEATRO VERTIGO
LA LEGGENDA DEL SOCIO FONDATORE (DI P.VIRZÌ) UN FUTURO PER LA MEMORIA?
PALCHI
SPAZIO COOP COMITATO COPPA BARONTINI
SPAZIO COOP COMITATO COPPA BARONTINI
MORUGA DRUM
ARTISTI DI STRADA
STRADE DEL QUARTIERE
STRADE DEL QUARTIERE
GIOCOLERIA FUNZIONALE ED INCLUSIVA
ARTISTI DI STRADA
VIA BORRA
VIA BORRA
ORE
22:00
22:00
CONCERTO COMPAY SEGUNDO 25 ANNI DI BUENA VISTA SOCIAL CLUB
PALCHI
FORTEZZA NUOVA MAIN STAGE
FORTEZZA NUOVA MAIN STAGE
ACCADEMIA MUSICALE CHORUS: “FILM E MUSICA”
PALCHI
PALCO DEL PESCATORE
PALCO DEL PESCATORE
I SEGRETI DEL CINEMA DI ARTI MARZIALI
ARTISTI DI STRADA
PIAZZA DEI DOMENICANI
PIAZZA DEI DOMENICANI
ORE
22:30
22:30
COME DENTRO UN FILM
PALCHI
PALAZZO HUIGENS
PALAZZO HUIGENS
ORE
22:45
22:45
SICK DU SOLEIL
ARTISTI DI STRADA
PIAZZA DEI DOMENICANI
PIAZZA DEI DOMENICANI
IL CINEMA IN CIABATTE. OVVERO IL CINEMA FATTO IN CASA SCENDE IN STRADA IN CIABATTE
ARTISTI DI STRADA
FORTE SAN PIETRO
FORTE SAN PIETRO
ORE
23:00
23:00
ORE
23:30
23:30
INES FELICIENNE SONORIZZA “SHERLOCK JR” DI BUSTER KEATON
PALCHI
FORTEZZA NUOVA • SPAZIO BAR
FORTEZZA NUOVA • SPAZIO BAR
ORE
24:00
24:00
DALLE
19:00
19:00
CARI INFERIORI
INSTALLAZIONI
MUSEO DELLA CITTÀ • SPAZIO CONTEMPORANEO
MUSEO DELLA CITTÀ • SPAZIO CONTEMPORANEO
25 ANNI DI CLICIACK
MOSTRE
MUSEO DELLA CITTÀ • SPAZIO CONTEMPORANEO
MUSEO DELLA CITTÀ • SPAZIO CONTEMPORANEO
UN PONTE TRA LE VENEZIE – RITRATTI DALLE GIORNATE DEGLI AUTORI VENEZIANE
MOSTRE
MUSEO DELLA CITTÀ • SPAZIO CONTEMPORANEO
MUSEO DELLA CITTÀ • SPAZIO CONTEMPORANEO
SOGNANDO I CORSARI
MOSTRE
MUSEO DELLA CITTÀ • POLO BOTTINI DELL’OLIO
MUSEO DELLA CITTÀ • POLO BOTTINI DELL’OLIO
CINEMATOPIE
MOSTRE
MUSEO DELLA CITTÀ • SPAZIO BIBLIOTECA
MUSEO DELLA CITTÀ • SPAZIO BIBLIOTECA
IL CINEMA MUTO A LIVORNO
INSTALLAZIONI
PALAZZO HUIGENS
PALAZZO HUIGENS
ESSERE GIAN MARIA VOLONTÉ
MOSTRE
TEATRO SAN MARCO
TEATRO SAN MARCO
BACK TO THE FUTURE
MOSTRE
SCALI DEL REFUGIO
SCALI DEL REFUGIO
STRA-ORDINARI
MOSTRE
VIA DEL PESCATORE EX CASERMA POMPIERI
VIA DEL PESCATORE EX CASERMA POMPIERI
ARTIGIANATO A EFFETTO
MOSTRE
EX CIRCOSCRIZIONE 2 – SCALI FINOCCHIETTI
EX CIRCOSCRIZIONE 2 – SCALI FINOCCHIETTI
CARLO VIVE NEL NOSTRO PALIO MARINARO
MOSTRE
FONDO PALIO MARINARO
FONDO PALIO MARINARO
CONTEST SCUOLE “LA CITTÀ È IL CINEMA”
MOSTRE
BOTTEGA DEL CAFFÈ
BOTTEGA DEL CAFFÈ
FACE/NO FACE
MOSTRE
VIA DEI BOTTINI DELL’OLIO
VIA DEI BOTTINI DELL’OLIO
LOCANDINE DELL’ARCHIVIO DEL CINEMA 4 MORI
MOSTRE
VIA DELLA VENEZIA
VIA DELLA VENEZIA
TREKKING CINEMA
MOSTRE
STRADE DEL QUARTIERE
STRADE DEL QUARTIERE
15 ANNI DEL FOTOCLUB NOVE LIVORNO
MOSTRE
VIA SAN GIOVANNI – SEDE SVS
VIA SAN GIOVANNI – SEDE SVS
LOCANDINE MAI VISTE DEL CINEMA ITALIANO
MOSTRE
VIA DELLA PINA D’ORO 2
VIA DELLA PINA D’ORO 2
L’ILLUSIONE DI EQUILIBRIO
MOSTRE
CANTINA DELLA COPPA BARONTINI
CANTINA DELLA COPPA BARONTINI
GOOD MORNING VIETNAM
MOSTRE
THIS-INTEGRA
THIS-INTEGRA
DALLE
19:30
19:30
DALLE
21:00
21:00
FOTOGRAFI MINUTERI
ARTISTI DI STRADA
ADIACENZE TEATRO SAN MARCO
ADIACENZE TEATRO SAN MARCO
DALLE
21:15
21:15
LE CYCLO-FÁ
ARTISTI DI STRADA
STRADE DEL QUARTIERE
STRADE DEL QUARTIERE
BATTAGLIONE CLOWN
ARTISTI DI STRADA
STRADE DEL QUARTIERE
STRADE DEL QUARTIERE
DALLE
21:30
21:30
PROIEZIONE LIVORNO SUPERSTAR – LA CITTÀ NEGLI SPEZZONI DEI FILM
PALCHI
SPAZIO CINEMA BIBLIOTECA
SPAZIO CINEMA BIBLIOTECA
IL SETTIMO SIGILLO – IL MONDO DEGLI SCACCHI E IL CINEMA
PALCHI
SCALI DELLE BARCHETTE
SCALI DELLE BARCHETTE