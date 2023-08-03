Effetto Venezia tutti gli eventi del 4 agosto. Il calendario
Livorno 3 agosto 2023 – Effetto Venezia tutti gli eventi del 4 agosto. Il calendario
Scopri tutti gli eventi di Effetto Venezia del girono 4 agosto 2023
ORE
19:00
INCONTRO CON NINETTO DAVOLI L’UNIVERSO PASOLINIANO
PALCHI
FORTEZZA VECCHIA
FORTEZZA VECCHIA
ORE
20:30
20:30
ORE
21:00
21:00
SCARAVENTATI
PALCHI
FORTEZZA VECCHIA – SPAZIO TEATRALE
FORTEZZA VECCHIA – SPAZIO TEATRALE
CINEMA INGLESE E WORKING CLASS
PALCHI
PALAZZO HUIGENS
PALAZZO HUIGENS
BERE PER … NON DIMENTICARE. SALUTI DALLA ROMAGNA
PALCHI
SPAZIO COOP COMITATO COPPA BARONTINI
SPAZIO COOP COMITATO COPPA BARONTINI
E ORA… PUBBLICITÀ!
ALTRO
SPAZIO COOP COMITATO COPPA BARONTINI
SPAZIO COOP COMITATO COPPA BARONTINI
ASSOCIAZIONE CULTURALE E MUSICALE ENSEMBLE BACCHELLI “FILM E MUSICA, MAI L’UNO SENZA L’ALTRA”
PALCHI
PALCO DEL PESCATORE
PALCO DEL PESCATORE
ORE
21:15
21:15
CARLO BOSCO SONORIZZA DAL VIVO IL MONELLO DI CHARLIE CHAPLIN
PALCHI
SPAZIO CINEMA PIAZZA DEI LEGNAMI
SPAZIO CINEMA PIAZZA DEI LEGNAMI
THE BODYGUARD
ARTISTI DI STRADA
STRADE DEL QUARTIERE
STRADE DEL QUARTIERE
ORE
21:30
21:30
CALLAS@100
PALCHI
PIAZZA DEL LUOGO PIO
PIAZZA DEL LUOGO PIO
PROIEZIONE “UCCELLACCI E UCCELLINI” DI PIER PAOLO PASOLINI
PALCHI
FORTEZZA VECCHIA • SPAZIO CINEMA QUADRATURA DEI PISANI
FORTEZZA VECCHIA • SPAZIO CINEMA QUADRATURA DEI PISANI
I MORRICONIONS
PALCHI
TEATRO VERTIGO
TEATRO VERTIGO
OMAGGIO AD AMASI DAMIANI
PALCHI
SPAZIO CINEMA BIBLIOTECA MUSEO DELLA CITTÀ
SPAZIO CINEMA BIBLIOTECA MUSEO DELLA CITTÀ
IL CINEMA IN CIABATTE. OVVERO IL CINEMA FATTO IN CASA SCENDE IN STRADA IN CIABATTE
ARTISTI DI STRADA
FORTE SAN PIETRO
FORTE SAN PIETRO
GIOCOLERIA FUNZIONALE ED INCLUSIVA
ARTISTI DI STRADA
VIA BORRA
VIA BORRA
ORE
22:00
22:00
CALIBRO 35
PALCHI
FORTEZZA NUOVA • MAIN STAGE
FORTEZZA NUOVA • MAIN STAGE
UN MONDO INTERO IN UNA GOCCIA D’ACQUA
PALCHI
PALCO EX MACELLI
PALCO EX MACELLI
IL MESTIERE DEL CASTING DIRECTOR CON DARIO CERUTI
PALCHI
PALAZZO HUIGENS
PALAZZO HUIGENS
PERCORSI MUSICALI: FILM E MUSICA
PALCHI
PALCO DEL PESCATORE
PALCO DEL PESCATORE
ORE
22:30
22:30
SICK DU SOLEIL
ARTISTI DI STRADA
PIAZZA DEI DOMENICANI
PIAZZA DEI DOMENICANI
ORE
23:00
23:00
IL CINEMA IN CIABATTE. OVVERO IL CINEMA FATTO IN CASA SCENDE IN STRADA IN CIABATTE
ARTISTI DI STRADA
FORTE SAN PIETRO
FORTE SAN PIETRO
ORE
23:30
23:30
WEEKEND MARTYR SONORIZZANO “LA CORAZZATA POTEMKIN” DI SERGEJ MICHAJLOVIČ ĖJZENŠTEJN
PALCHI
FORTEZZA NUOVA • PALCO BAR
FORTEZZA NUOVA • PALCO BAR
DALLE
19:00
19:00
CARI INFERIORI
INSTALLAZIONI
MUSEO DELLA CITTÀ • SPAZIO CONTEMPORANEO
MUSEO DELLA CITTÀ • SPAZIO CONTEMPORANEO
25 ANNI DI CLICIACK
MOSTRE
MUSEO DELLA CITTÀ • SPAZIO CONTEMPORANEO
MUSEO DELLA CITTÀ • SPAZIO CONTEMPORANEO
UN PONTE TRA LE VENEZIE – RITRATTI DALLE GIORNATE DEGLI AUTORI VENEZIANE
MOSTRE
MUSEO DELLA CITTÀ • SPAZIO CONTEMPORANEO
MUSEO DELLA CITTÀ • SPAZIO CONTEMPORANEO
SOGNANDO I CORSARI
MOSTRE
MUSEO DELLA CITTÀ • POLO BOTTINI DELL’OLIO
MUSEO DELLA CITTÀ • POLO BOTTINI DELL’OLIO
CINEMATOPIE
MOSTRE
MUSEO DELLA CITTÀ • SPAZIO BIBLIOTECA
MUSEO DELLA CITTÀ • SPAZIO BIBLIOTECA
IL CINEMA MUTO A LIVORNO
INSTALLAZIONI
PALAZZO HUIGENS
PALAZZO HUIGENS
ESSERE GIAN MARIA VOLONTÉ
MOSTRE
TEATRO SAN MARCO
TEATRO SAN MARCO
BACK TO THE FUTURE
MOSTRE
SCALI DEL REFUGIO
SCALI DEL REFUGIO
STRA-ORDINARI
MOSTRE
VIA DEL PESCATORE EX CASERMA POMPIERI
VIA DEL PESCATORE EX CASERMA POMPIERI
ARTIGIANATO A EFFETTO
MOSTRE
EX CIRCOSCRIZIONE 2 – SCALI FINOCCHIETTI
EX CIRCOSCRIZIONE 2 – SCALI FINOCCHIETTI
CARLO VIVE NEL NOSTRO PALIO MARINARO
MOSTRE
FONDO PALIO MARINARO
FONDO PALIO MARINARO
CONTEST SCUOLE “LA CITTÀ È IL CINEMA”
MOSTRE
BOTTEGA DEL CAFFÈ
BOTTEGA DEL CAFFÈ
FACE/NO FACE
MOSTRE
VIA DEI BOTTINI DELL’OLIO
VIA DEI BOTTINI DELL’OLIO
LOCANDINE DELL’ARCHIVIO DEL CINEMA 4 MORI
MOSTRE
VIA DELLA VENEZIA
VIA DELLA VENEZIA
TREKKING CINEMA
MOSTRE
STRADE DEL QUARTIERE
STRADE DEL QUARTIERE
15 ANNI DEL FOTOCLUB NOVE LIVORNO
MOSTRE
VIA SAN GIOVANNI – SEDE SVS
VIA SAN GIOVANNI – SEDE SVS
LOCANDINE MAI VISTE DEL CINEMA ITALIANO
MOSTRE
VIA DELLA PINA D’ORO 2
VIA DELLA PINA D’ORO 2
L’ILLUSIONE DI EQUILIBRIO
MOSTRE
CANTINA DELLA COPPA BARONTINI
CANTINA DELLA COPPA BARONTINI
GOOD MORNING VIETNAM
MOSTRE
THIS-INTEGRA
THIS-INTEGRA
DALLE
19:30
19:30
DALLE
21:00
21:00
FOTOGRAFI MINUTERI
ARTISTI DI STRADA
ADIACENZE TEATRO SAN MARCO
ADIACENZE TEATRO SAN MARCO
DALLE
21:15
21:15
LE CYCLO-FÁ
ARTISTI DI STRADA
STRADE DEL QUARTIERE
STRADE DEL QUARTIERE
BATTAGLIONE CLOWN
ARTISTI DI STRADA
STRADE DEL QUARTIERE
STRADE DEL QUARTIERE
EFFETTO FELLINI
ARTISTI DI STRADA
STRADE DEL QUARTIERE
STRADE DEL QUARTIERE
DALLE
21:30
21:30
PROIEZIONE LIVORNO SUPERSTAR – LA CITTÀ NEGLI SPEZZONI DEI FILM
PALCHI
SPAZIO CINEMA BIBLIOTECA
SPAZIO CINEMA BIBLIOTECA
IL SETTIMO SIGILLO – IL MONDO DEGLI SCACCHI E IL CINEMA
PALCHI
SCALI DELLE BARCHETTE
SCALI DELLE BARCHETTE
I SEGRETI DEL CINEMA DI ARTI MARZIALI
ARTISTI DI STRADA
PIAZZA DEI DOMENICANI
PIAZZA DEI DOMENICANI