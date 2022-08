Home

10 Agosto 2022

Elezioni, Enrico Cantone si candida come parlamentare M5S

Livorno 10 agosto 2022

Elezioni politiche, il livornese Enrico Cantone si candida al parlamento nel Movimento 5 Stelle.

Dopo le sue dimissioni da consigliere della Regione Toscana (16-05-2017) per salvaguardare l’intero M5S a causa di una sua disattenzione verso l’erario costata “l’astronomica cifra di 375 euro” si rimette in gioco.

Queste le sue parole:

“Ne ho parlato sia con i miei in famiglia che con gli amici di sempre del Movimento.

Dai primi sono arrivate parole di incoraggiamento e dagli altri attestati di stima.

Quindi mi sono candidato alle parlamentarie.

Sicuramente ci sarà qualcuno che dirà: _ “Ma chi? Cantone quello di Malta?”

Ebbene si lui, quello che ha dimostrato che la sua disattenzione è “costata” circa 327 euro di sanzione dall’erario ed una semplice lettera di aggiornamento stato patrimoniale al Consiglio Regionale della Toscana.

Non è certamente “costato” poco l’aver deciso, per salvaguardare l’intero MoVimento 5 Stelle , di rassegnare le dimissioni immediate da Consigliere Regionale rinunciando ai benefici economici ed i privilegi ai quali poi ho constatato non hanno voluto rinunciare quelli che, come definiti da Alessandro Di Battista (“Insieme per la Colla Vinilica”) e tra i quali l’allora capo politico dello stesso #M5Stelle hanno cambiato casacca, hanno fatto i voltagabbana con salti mortali degni dei migliori circhi.

Ora come allora sempre più convinto che mai, che la mia storia passata è sempre stato un punto di forza del nostro movimento politico a dimostrare che l’onestà c’è stata e sempre ci sarà perché è e sarà un punto fondamentale ed un valore del movimento e dei suoi attivisti.

Quella che servirà a riportare al voto i superdelusi dalla politica e chi ha creduto avere nel #M5S i loro portatori della loro voce.

Voce ora agli iscritti al MoVimento 5 Stelle”

