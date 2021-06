Home

26 Giugno 2021

Ennesima operazione antidroga della polizia in piazza Garibaldi

Livorno 26 giugno 2021

Prosegue senza tregua, da parte della Polizia di Stato di Livorno, l’azione di contrasto al fenomeno dello spaccio di sostanze stupefacenti in piazza Garibaldi, dove, a conclusione di ripetuti servizi d’osservazione, protrattisi per alcuni giorni, con appostamenti e riprese video, i Falchi della Squadra Mobile livornese hanno denunciato per spaccio due cittadini extracomunitari e segnalato alla Prefettura un italiano che, per uso personale, aveva da loro acquistato sostanza stupefacente del tipo hashish.

I denunciati sono:

F.M., gambiano di 31 anni, già arrestato in passato dai poliziotti della Squadra Mobile per spaccio di stupefacenti;

C.L., 29enne della Costa d’Avorio, con numerosi e gravi precedenti di polizia, già alla ribalta delle cronache l’estate scorsa, quando, nel corso di una iniziativa elettorale svoltasi proprio in piazza Garibaldi, si sdraiò sul cofano di un’autovettura della Polizia di Stato con colori d’istituto, scattandosi dei selfie successivamente “postati” in rete.

In particolare, il cliente abituale della “coppia” di spacciatori, da cui si riforniva da un paio di mesi e con frequenza di un paio di acquisti alla settimana, veniva intercettato con indosso un piccolo quantitativo di hashish, appena comprato sotto gli occhi dei poliziotti, che da giorni avevano “attenzionato” i nascondigli utilizzati per occultare la droga: tra questi, la parte terminale di una grondaia, in cui avevano ricavato “ad arte” un’apertura dove infilavano le mani prelevando alla bisogna lo stupefacente, oppure le ruote dei mezzi posteggiati ai lati della piazza, sul retro delle baracchine di legno del mercato.

