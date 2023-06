Home

Rubriche

Cibo e bevande

Estate i 50 migliori ristoranti secondo TheFork: il secondo posto è nel livornese

Cibo e bevande

27 Giugno 2023

Estate i 50 migliori ristoranti secondo TheFork: il secondo posto è nel livornese

Livorno 27 giugno 2023

Arriva la Top 50 Estate, i migliori ristoranti nelle destinazioni più amate

Estate i 50 migliori ristoranti secondo TheFork: il secondo posto è nel livornese

Lo scorso febbraio TheFork ha lanciato con successo la sua prima Top 100, classifica dei ristoranti più apprezzati e votati dagli utenti della piattaforma. Ora la bella stagione avanza e per questo l’iniziativa evolve e diventa Top 50 Estate!

Non è una semplice riproposizione della classifica precedente, bensì la prima lista dei ristoranti selezionati da un algoritmo che prende in considerazione diversi criteri, dall’incremento dei volumi nella stagione estiva alla prenotabilità durante l’estate, oltre ovviamente a alle valutazioni e recensioni.

L’obiettivo è quello di attrarre l’attenzione di media e turisti su questi e altri ristoranti attivi su TheFork per supportare le prenotazioni durante la stagione estiva, durante la quale molti utenti italiani e stranieri cercano online i luoghi migliori per mangiare in vacanza.

In fondo, è sempre più comune scegliere una destinazione di vacanza anche in base ai locali che vi si possono prenotare:

“L’esperienza gastronomica è oggi parte integrante di ogni vacanza. Storia, cultura e identità locale passano infatti anche attraverso il cibo”, spiega Carlo Carollo, Country Manager di TheFork Italia:

“La TOP 50 mette in mostra l’eccellenza della ristorazione italiana nei posti più frequentati in estate”.

La Top 50 Estate, come già la precedente Top 100 e i TheFork Awards, è un’iniziativa che punta ad aumentare la visibilità dei ristoranti senza per forza attivare la leva degli sconti:

“Non solo le nostre classiche azioni di marketing, TheFork mette in campo sempre più campagne di comunicazione che hanno l’obiettivo di valorizzare un po’ alla volta tutti i migliori ristoranti partner e aiutare i clienti a scegliere il ristorante giusto per loro”, ha aggiunto Carollo.

Per quanto riguarda Livorno, nella classifica Top 50 Estate ristoranti stilata da TheFork è presente un solo ristorante e si trova in provincia. Il locale si trova nel Comune di San Vincenzo ed è “Il Sale”

Dove le colline, i cipressi e gli ulivi del più tipico paesaggio toscano incontrano il mare nasce il ristorante Il Sale: il legame con il territorio e la qualità dei piatti sono rafforzati dai numerosi prodotti coltivati dall’azienda stessa. A pranzo light lunch (o carta), la sera solo à la carte. La splendida terrazza offre panoramici scorci sulla natura circostante in questa bella villa con arredi d’epoca e genuina ospitalità.

Il ristorante Il Sale di San Vincenzo è considerato il secondo miglior ristorante in Italia per l’Estate 2023

Ecco tutti i ristoranti della Top 50 Estate 2023:

Pasigà Restaurant by Claudio Melis, Porto Rotondo (Sassari, Sardegna)

Il Sale, San Vincenzo (Livorno, Toscana)

Mostò97, Cosenza (Calabria)

Ristorante San Domenico, Pizzo (Vibo Valentia, Calabria)

MAGIC – Il Ristorante del Magic Hotel, Atena Lucana (Salerno, Campania)

Sangre Rojo, Lipari (Messina, Sicilia)

Coxinendi, Sanluri (Sud Sardegna)

Fichera 7117 – Dabbanna, Modica ( Ragusa, Sicilia)

Giardino dei Tolomei Restaurant, Racale (Lecce, Puglia)

5 SENSI Ristorante Enoteca, San Severo (Foggia, Puglia)

IMORGANTE bottegabistrò, Agrigento (Sicilia)

Gaonas Officine del Gusto, Martina Franca (Taranto, Puglia)

Satricvm, Le Ferriere (Latina, Lazio)

Chiosco di Bacco, Poggio Torriana (Rimini, Emilia Romagna)

Duanima, Cagliari (Sardegna)

Il Tiglio, Montemonaco (Ascoli Piceno, Marche)

Ristorante Sarri, Imperia (Liguria)

Arca, Alba Adriatica (Teramo, Abruzzo)

La Terrazza di Lucullo, Anacapri (Napoli, Campania)

Il Vignale, Rapino (Chieti, Abruzzo)

Masseria Palombara Restaurant – Adults Only, Oria (Brindisi, Puglia)

Palmento del Serra di Relais San Giuliano, Viagrande (Catania, Sicilia)

Osteria Da Donato, Ponte Di Piave (Treviso, Veneto)

La Pajara Gourmet, Transacqua (Trento, Trentino Alto Adige)

Carletto, Savona (Liguria)

Massimiliano Poggi, Trebbo (Bologna, Emilia Romagna)

Lunasia, Viareggio (Toscana)

Piccolo Lago, Verbania (Piemonte)

Paradiso22, Boville Ernica (Frosinone, Lazio)

Damé Cucina, Bari (Puglia)

La Corte del Noce, Villa d’Adda (Bergamo, Lombardia)

Il Cardinale, Colle Val D’Elsa (Siena, Toscana)

Ristorante Sottovoce, Como (Lombardia)

Locanda De Banchieri, Porredo (Massa-Carrara, Toscana)

22 Cucina Isolana, Cefalù (Palermo, Sicilia)

Il Nazionale di Vernante, Vernante (Cuneo, Piemonte)

Dina, Piazza (Brescia, Lombardia)

Braunwirt, Sarentino (Bolzano, Trentino Alto Adige)

Sestante – Osteria di mare, Venezia (Veneto)

AlMare, Fano (Pesaro e Urbino, Marche)

Casa Corsetti, Magione (Perugia, Umbria)

Organika, Cortona (Arezzo, Toscana)

DaV Mare, Portofino (Genova, Liguria)

La Terrazza del Boff, Costermano (Verona, Veneto)

Trattoria dei Commercianti, Borgomanero (Novara, Piemonte)

Casa Palladino Enosteria Contemporanea, Guardia Sanframondi (Benevento, Campania)

Neider, Sauris di Sotto (Udine, Friuli Venezia Giulia)

Osteria del Guà, Lonigo (Vicenza, Veneto)

Agriturismo Terra Delle Dolomiti, Soverzene (Belluno, Veneto)

Il Palagetto, Volterra (Pisa, Toscana)