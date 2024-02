Home

6 Febbraio 2024

Evento Boxing Club Toscana-Campania, ecco gli atleti in gara e le società partecipanti

Livorno, 06 febbraio 2024 – Mancano pochi giorni all’evento di pugilistica in programma sabato 17 febbraio alla palestra Lambruschini. Evento a livello nazionale organizzato in occasione del decimo anniversario della Boxing Club Livorno e che vedrà contrapporsi la Toscana contro la Campania.

A rappresentare Livorno saranno appunto Boxing Club Livorno, Accademia dello Sport , Spes Fortitude e Accademia Pugilistica Livorno. Per Boxing combatterà Christian Alfonso, (16 anni, categoria youth 57 kg), per Spes Diego Pozzolini (63 kg cat. youth), per Accademia Mattia Behaj (youth, 63 kg) e Filippo Mecacci (74 kg); per Accademia Pugilistica Luca Bargagna (cat. school boys)

“Sarà una bellissima iniziativa – commenta Luca Giusti – per festeggiare il nostro decennale insieme alla Fight Gym Grosseto con questa serie di incontri a livello nazionale. Tengo particolarmente a ringraziare il presidente Amedeo Raffi e gli allenatori/atleti della società. Un ringraziamento anche a tutte le società livornesi”

In programma 13 match della durata di tre minuti. La delegazione di Napoli sarà guidata dal maestro Raffaele Munno, insieme al pluricampione mondiale e medaglia olimpico Domenico Mirko Valentino.

Nella squadra di Grosseto ci saranno poi due nazionali medaglia di argento europea e un altro atleta junior in nazionale sotto osservazione di Patrizio Oliva.

Gli incontri alla palestra Lambruschini inizieranno alle 17, e il biglietto di ingresso costerà 10 euro, (gratuito per i bambini sino a 11 anni). Prevendita nella sede di Boxing Club in via delle Robinie 76 a Livorno.

Un grazie particolare agli sponsor: Pricla, Orange Quarter, Corriere toscano, LP, Hollish, Olivia Banqof, Oimmei, Contromano di Gianluca Chiriatti e co., 123 stampa.

Boxing Club Livorno

La palestra in via delle Robinie 67 organizza corsi amatoriali e agonisti. Sono ammessi allievi dai 6 anni fino a oltre 45 con approfondimenti di pugilistica, pesistica, autodifesa e Kick Boxing

Il maestro fondatore della scuola, Luca Giusti, pratica il pugilato da quando aveva 16 anni, e vanta due titoli toscani di kick-boxing. Tra gli atleti scoperti da lui c’è Valerio Tani, vincitore del torneo nazionale Drago d’Oro. Giusti è stato anche uno dei precursori italiani della “special boxe”, attività paraolimpica che ha visto gareggiare Dario Ercolano.