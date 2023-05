Home

25 Maggio 2023

Feste nei parchi, il WWF loda l’iniziativa della stoviglieria ma ricorda anche di fare attenzione ai palloncini

Livorno 25 maggio 2023 – Feste nei parchi, il WWF loda l’iniziativa della stoviglieria ma ricorda anche di fare attenzione ai palloncini

Il WWF Livorno si associa al contenuto dell’articolo pubblicato su Livornopress che parla delle feste all’aperto nei parchi pubblici. Lodiamo l’iniziativa del ‘Kit Stoviglioteca‘ dell’Aamps per ridurre i rifiuti e tenere pulite le aree utilizzate.

“Anche se gli organizzatori raccolgono i rifiuti dopo la festa, pochi fanno la raccolta differenziata, e i sacchi lasciati con i residui di cibo ben presto vengono ‘aperti’ dai gabbiani e altri animaletti e i contenuti distribuiti dappertutto.

La regola, sempre, in mancanza di recipienti chiusi, è di portare i rifiuti dove ci sono i bidoni idonei.

Vorremmo aggiungere un altro ‘rifiuto’ molto usato nei festeggiamenti ma spesso senza la dovuta cautela perché non percepito come un rifiuto, tanto meno un rifiuto pericoloso. – Parliamo del palloncino.

I palloncini sono belli, fanno allegria ma sono particolarmente dannosi quando si disperdono nell’ambiente.

Devono essere sempre legati e poi, festa finita, portati via e smaltiti come rifiuto indifferenziato.

I palloncini, altrimenti, volano via, si sgonfiano e poi finiscono chi sa dove in terra come altri rifiuti gettati, o peggio ancora, in mare, dove si aggiungono a tutto il resto dei rifiuti che ingannano i pesci, le tartarughe, gli uccelli e chi altro si ciba dal mare, causando quasi inevitabilmente la morte.

Viva festeggiare all’aperto! Viva rispettare l’ambiente! Viva creare la quantità minima possibile di rifiuti e conferirla poi correttamente!”

