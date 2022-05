Home

Galletti si unisce all’appello dei comitati, presentata interrogazione su CoReAs e sulle attività previste nei 4 SIN della Toscana

5 Maggio 2022

Salute e ambiente, Galletti (M5S): Regione riferisca su CoReAs e sulle attività previste nei 4 SIN della Toscana. Presentata un’interrogazione regionale”

Livorno, 05 maggio 2022 –

La capogruppo del Movimento 5 Stelle in Regione Toscana, Irene Galletti, si unisce all’appello dei comitati che chiedono alla Giunta Regionale informazioni urgenti sullo stato di attuazione delle azioni previste nella delibera n.1520 del 9 dicembre 2019 della Regione Toscana, avente per oggetto lo “Schema di Accordo per il coordinamento delle azioni per il miglioramento della tutela ed il controllo della salute della popolazione e dell’ambiente nei comuni delle aree SIN della Toscana”. Il Movimento 5 Stelle presenta un’interrogazione regionale sul CoReAs e sulle attività previste dalla Regione nei 4 SIN toscani.

“All’indomani della presentazione di una nostra interrogazione “In relazione al CoReAs e alle attività previste nei 4 SIN della Toscana” – chiarisce Galletti – abbiamo ricevuto una lettera firmata da numerosi comitati per la salute e l’ambiente, nonché associazioni di categoria, nella quale si chiede alla Regione di riferire urgentemente sullo stato di attuazione delle azioni previste nella delibera n.1520 del 9/12/2019.”

“Una richiesta più che legittima – osserva la cinquestelle – in considerazione del fatto che, dopo quasi un anno e mezzo dall’accordo per la tutela della salute pubblica nelle aree SIN toscane, ancora non sappiamo se il progetto regionale, approvato con la deliberazione n. 934 del 20/07/2020, ha proseguito nella raccolta ed elaborazione dei dati secondo metodi di studio epidemiologico ambientali di dettaglio, al fine di poter programmare gli opportuni interventi in salvaguardia della salute degli abitanti di zone maggiormente a rischio per gli effetti dell’inquinamento.”

“E non sappiamo neanche qual è lo stato di attuazione di tutte le altre iniziative previste ed indicate nella suddetta delibera – precisa Galletti – e neppure come si intenda far proseguire l’attività del CoReAs (acronimo che indica il Coordinamento regionale Ambiente e Salute, istituito dalla Direzione Sanità, welfare e coesione sociale, settore “Prevenzione collettiva” della Regione Toscana, a cui partecipano l’ARS, l’ISPRO, le AUSL toscane e il CNR di Pisa).

“Nella prossima seduta di Consiglio la Giunta dovrà rispondere a questa e alle altre domande contenute nella nostra interrogazione, ma intanto – conclude Galletti – chiediamo al Presidente Giani di fornire ogni informazione in suo possesso utile a rassicurare comitati e associazioni, giustamente preoccupati per lo stato di salute dei loro territori e per le tempistiche assolutamente inadeguate alla gravità della problematica esposta.”

Così Irene Galletti, Presidente del Gruppo Movimento 5 Stelle in Regione Toscana.

