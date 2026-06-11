Politica

11 Giugno 2026

Livorno 11 giugno 2026 Ghiozzi (Lega): “A schiantarsi sono solo le ambizioni romane di Salvetti, Livorno ostaggio di sette anni di mediocrità e rendering, la liberazione avverrà nel 2029”

“Le recenti dichiarazioni del Sindaco Luca Salvetti, che si vanta di aver ‘schiantato le opposizioni‘ con il suo lavoro politico, sono lo specchio della sua solita arroganza politica a cui ormai siamo abituati. Affermazioni pronunciate durante l’ennesimo show personale, ovvero la conferenza stampa-spettacolo organizzata per presentare i due anni del suo secondo mandato. L’unica cosa che si è schiantata davvero, contro il muro della dura realtà, sono le sue personali ambizioni di volare in Parlamento.

Fa sorridere assistere all’improvviso cambio di rotta del Sindaco, che proprio durante questo auto-elogio pubblico ha allontanato l’ipotesi di un futuro a Roma, dichiarando che fare il primo cittadino dà ‘soddisfazioni che il Parlamento non può dare’. Fino a ieri, infatti, Salvetti cercava disperatamente una sponda per garantirsi quell’ambito seggio romano, arrivando persino a promuovere la costituzione della coalizione civica ‘Costa Civica’ proprio per fare massa critica e aprirsi le porte della Capitale. Oggi, sembra essere rimasto a bocca asciutta e costretto a ritrattare, tentando di far passare come una scelta d’amore per la città quello che è chiaramente un ripiego politico.

Quali sarebbero i clamorosi successi sbandierati in questa conferenza dei due anni? La realtà che i livornesi vivono ogni giorno racconta una storia ben diversa: i successi in città semplicemente non esistono. E c’è di più: le poche e mediocri opere realizzate sono state portate a termine solo grazie ai fondi straordinari del PNRR, ai soldi dell’emergenza Covid e ai finanziamenti governativi per la rigenerazione urbana. Se dipendesse dalle casse comunali saremmo al palo. Il Piano delle Opere Pubbliche finanziato direttamente dal Comune, infatti, si trascina stancamente da ben sette anni, di bilancio in bilancio, senza vedere mai la luce e collezionando rinvii su rinvii. Siamo di fronte a lavori pubblici limitati, ritardi cronici su ogni fronte e una sfilza infinita di rendering patinati presentati a destra e a manca, senza che dietro ci sia mai nulla di concreto.

Livorno è ostaggio da sette anni di una mediocrità disarmante. La città è sempre più incurata e sporca, con la spazzatura che invade sistematicamente strade e marciapiedi ed erbacce che sbucano incontrollate in ogni dove; una città completamente in preda al degrado galoppante. Un vero e proprio fallimento amministrativo di cui, dietro le quinte, si vergognano persino alcuni partiti della sua stessa maggioranza. Forze politiche costrette spesso per pura disciplina di coalizione a votare a favore dei provvedimenti nel corso di questi due anni, masticando amaro e convivendo con mille dubbi che non possono rendere palesi per non far crollare il castello di carte.

Purtroppo per i livornesi, saremo costretti a subire questo eterno show per altri tre anni. Ma il conto alla rovescia è già iniziato: a giugno 2029 i cittadini rimetteranno le cose a posto e allora sì che stapperemo la bottiglia finale, celebrando la liberazione della nostra città dalla mediocrità e dall’illusione dei rendering”. Questo è quanto dichiara in un comunicato Carlo Ghiozzi, consigliere comunale (Lega)