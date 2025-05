Home

Rubriche

Giochi da tavolo “nerd”: i nostri titoli preferiti

Rubriche

27 Maggio 2025

Giochi da tavolo “nerd”: i nostri titoli preferiti

Livorno 27 maggio 2025 Giochi da tavolo “nerd”: i nostri titoli preferiti

Mai come negli ultimi tempi i giochi cosiddetti da tavolo hanno goduto di una riscoperta da parte del pubblico, affermandosi come uno dei passatempi più apprezzati da appassionati di tutte le età. In particolare, l’universo dei giochi “nerd”, ricco di strategia, ambientazioni fantasy o fantascientifiche e regole articolate, ha conquistato una vasta community di fan. In questo articolo vogliamo condividere alcuni dei nostri titoli preferiti, perfetti per chi ama immergersi in mondi alternativi, stringere alleanze (o tradirle!) e mettere alla prova ingegno e tattica.

1. La Guerra dell’Anello – L’epica di Tolkien sul tavolo

Uno dei giochi più apprezzati da chi ama Tolkien e il mondo del Signore degli Anelli è senza dubbio La Guerra dell’Anello , ora disponibile anche in una spettacolare versione di carte. In questo titolo, i giocatori si sfidano per il controllo della Terra di Mezzo, affrontandosi attraverso meccaniche complesse ma gratificanti. Le carte rappresentano eroi, eserciti e momenti cruciali della saga, e ogni partita è diversa grazie alla profondità strategica e all’ambientazione evocativa.

2. Dixit Disney Edition – Fantasia e narrazione per tutte le età

Non tutti i giochi “nerd” devono essere complicati o lunghi. Alcuni, come Dixit Disney Edition, combinano la magia della narrazione con la semplicità delle regole. Questa versione tematizzata del celebre party game introduce illustrazioni ispirate ai mondi Disney, rendendo l’esperienza ancora più coinvolgente per famiglie e appassionati.

L’obiettivo è stimolare la fantasia: un giocatore sceglie una carta e dà un indizio sotto forma di frase, citazione o suono. Gli altri scelgono una carta tra le proprie che possa confondere gli avversari. Poi si vota. È un gioco che mette alla prova creatività e interpretazione visiva.

Puoi trovare la Dixit Disney Edition qui : per la facilità delle regole questo gioco è perfetto anche per introdurre nuovi giocatori al mondo dei giochi da tavolo.

3. Dungeons & Dragons – Il capostipite dei giochi di ruolo

Anche se non è un gioco da tavolo in senso stretto, Dungeons & Dragons (D&D) è un pilastro della cultura nerd e del gioco da tavolo narrativo. Questo celebre gioco di ruolo consente di vivere avventure epiche, combattere mostri, esplorare dungeon e interpretare personaggi in campagne che possono durare settimane, mesi o addirittura anni.

La community di D&D è vastissima e in continua espansione, con risorse, guide e partite disponibili anche online. Un ottimo punto di partenza per entrare in questo mondo è il canale ufficiale su YouTube dei creatori di D&D, i Wizards of the Coast. Puoi seguirli qui: https://www.youtube.com/@DNDWizards per aggiornamenti, live session e contenuti esclusivi.

4. Gloomhaven – Dungeon crawler per veri esperti

Se cerchi un gioco cooperativo, narrativo e altamente strategico, Gloomhaven è probabilmente uno dei titoli più ambiziosi mai creati. Con oltre 90 scenari, personaggi evolutivi e missioni secondarie, è come giocare a un videogioco RPG in formato cartaceo. Le meccaniche a scenari, le carte azione e i personaggi bloccabili offrono una rigiocabilità incredibile, anche grazie alle espansioni.

Non è un gioco per principianti, ma è un’esperienza unica per chi vuole impegnarsi in una lunga campagna di esplorazione e battaglie tattiche.

5. Terraforming Mars – Colonizzare un pianeta con logica e strategia

In Terraforming Mars, ogni giocatore rappresenta una corporazione impegnata a rendere abitabile il pianeta rosso. Il gioco è perfetto per chi ama la scienza e la gestione delle risorse: temperature, ossigeno, oceani e costruzioni vanno tutti gestiti con attenzione per vincere la partita. È un titolo che unisce realismo scientifico, meccaniche economiche e una forte competitività. In un certo senso, una versione ancor più complessa ed evoluta di Risiko!, ma in un’ambientazione del tutto inedita.

Conclusione

I giochi da tavolo “nerd” rappresentano un mondo in continua evoluzione, ricco di sorprese e adatto a tutti i livelli di esperienza. Che tu voglia vivere un’avventura fantasy, sfidare amici con la tua intelligenza tattica o semplicemente condividere un momento di creatività e divertimento, c’è sicuramente un gioco fatto per te.

Il bello è che questi titoli non sono solo passatempi: sono esperienze sociali, educative e creative che arricchiscono le serate tra amici e famiglie.

Giochi da tavolo “nerd”: i nostri titoli preferiti