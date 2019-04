Home

Giochi per bambini disabili, la replica Pd a Galigani: “Meno discorsi. Assumetevi la responsabilità politica delle vostre scelte”

27 aprile 2019

Leone (Pd) "Come sempre fanno, anziché rispondere nel merito attaccano ed offendono"

Livorno – Claudia Leone candidata nella lista PD alle prossime elezioni amministrative risponde a Marco Galigani sui disabili utilizzati come paravento per la campagna elettorale:

“Mi trovo a rispondere al solito attacco strumentale del portavoce del Movimento 5 stelle….

Come sempre fanno , anziché rispondere nel merito, attaccano ed offendono, ma pacatamente ribatto, semplicemente ricostruendo i fatti!

Risale al 15 settembre 2018 l’ inaugurazione dell’area gioco attrezzata per bambini 3+ realizzata dall’amministrazione comunale alla Terrazza Mascagni: una grande struttura modulare in legno, con torri multipiano, piattaforme, ponti, rampe e scivoli, tutto molto bello, tutto tranne che per i bambini disabili ai quali non fu dedicato neanche un gioco inclusivo! Quando fu fatto notare, Galigani all’epoca rispose “ Il problema sono i costi, non il modello che ripeto, sarà superato appena riusciremo a mettere dei soldi al riguardo“.

E fu così che l’Assessore Saccardi , allertata da alcune Associazioni cittadine rispose con i fatti, e come Regione Toscana, attraverso l’azienda sanitaria, si rese disponibile ad acquistare dei giochi che avrebbero consentito anche ai bambini disabili di frequentare come tutti gli altri la nuova area giochi!

Ricordo a Galigani quanto sia grande l’impegno della Regione la quale ha impegnato oltre 270 milioni di euro di fondi per la Disabilità, la non autosufficienza , e la vita indipendente ,se è in grado vada a leggersi le varie delibere !

Detto ciò , ricordo anche che i tagli alla Sanità vengono imposti nel caso dal Governo centrale , la Regione non gode di un federalismo fiscale, parli quindi con il “ suo” Ministro Grillo!

Il punto comunque rimane: dopo un anno il Comune si decide di fare un parco inclusivo solo in periferia, e niente alla Terrazza Mascagni!

Il perché è palese, assumetevi con dignità la responsabilità politica della vostra scelta!

Meno discorsi Galigani , per fortuna dal 26 maggio non governerete più LIVORNO!”