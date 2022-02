Home

Cronaca

Giorgio Panariello fa visita alla statua del cane Snoopy

Cronaca

25 Febbraio 2022

Giorgio Panariello fa visita alla statua del cane Snoopy

Livorno 25 febbraio 2022

Il comico Giorgio Panariello alla Villa Fabbricotti fa visita alla statua di Snoopy, il cane ucciso nel 2015 con una fucilata mentre era sul balcone di casa sua

“Ecco la sorpresa cari amici!

Giorgio Panariello è passato a trovare Snoopy!

Un appuntamento strappato ieri sera… senza alcuna aspettativa!

Grazie Giorgio, brillante artista e uomo sensibile…

Grazie anche a Piera Rosati – Presidente della Lega Nazionale Per La Difesa Del Cane che non manca mai ricordare Snoopy e sempre in prima linea per gli animali. E’ così che viene annunciata la visita di Panariello sulla pagina Facebook La storia di Snoopy

CONDIVIDI SUBITO!

0



Linkedin