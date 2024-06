Home

3 Giugno 2024

Livorno 3 giugno 2024 – Giulia e Mister Green puliscono il prato tra via dei Ramai e la Variante Aurelia, raccolti 38 chili di immondizia

Dare l’esempio insegna e poi si ottengono i risultati. Sono anni che Mister green ( Francesco Stefanini) si dedica a togliere la plastica abbandonata nell’ambiente e non solo per rendere la città più vivibile e pulita.

L’esempio di Mister Green non è passato inosservato, infatti, mentre sabato pomeriggio raccoglieva i mozziconi abbandonati in terra nel centro città (ne ha tolti 4060 leggi qui) è stato avvicinato da una ragazza, Giulia Porracchia. Giulia parlando con Mr. Green si è complimentata per il lavoro di volontariato da lui svolto per il bene dell’ambiente e per il decoro pubblico; ma Giulia non si è fermata ai soli complimenti o ringraziamenti, è andata oltre e si è offerta di aiutare Francesco in un grosso lavoro per il giorno successivo

La mattina di domenica 2 giugno i due si sono ritrovati ed hanno dato il loro contributo all’ambiente togliendo ben 38, 15 chili di rifiuti da un prato pubblico situato nella zona industriale tra via dei Ramai e la Variante Aurelia

I sei sacchi riempiti grazie al duro lavoro di squadra saranno ritirati oggi da Aamps che era stata preventivamente avvisata della raccolta.

Mister Green e Giulia entusiasti del risultato ambientale ottenuto, si sono dati appuntamento per il prossimo fine settimana in modo da effettuare un nuovo intervento per rendere la nostra città più “splendente” e rimediare ai gesti degli incivili.